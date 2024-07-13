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Dilan Polat ve Engin Polat davasında çarpıcı liste! 600 fenomenin ismi var... Paranın kaynağını ağzından kaçırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.07.2024 10:40
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Dilan Polat ve Engin Polat davasında her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. 40 yıla kadar hapsi istenen Polat çifti için hazırlanan iddianamede paranın kaynağı ortaya çıktı. İddianamede Engin Polat’ın ‘Para Gürcistan’dan geliyor. Rahat olabilirsin’ ifadesi yer yer aldı. Ayrıca 600 fenomenin listede olduğu belirtildi.

Dilan Polat ve Engin Polat davasında çarpıcı liste! 600 fenomenin ismi var... Paranın kaynağını ağzından kaçırdı

Lüks yaşantıları ile dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat ve Engin Polat çifti Kasım ayında düzenlenen bir operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kara para akladıkları iddiasıyla Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında olduğu 5’i tutuklu 28 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Milliyet'ten Aleyna Sevim'in haberine göre; Polat çiftinin 3 suçtan toplamda 20 yıldan 40 yıla kadar hapsinin istendiği iddianamede, Engin Polat’ın yasa dışı bahis organizasyonlarından para akışı sağladığına ilişkin tanık olarak yer alan Aygün Yıldırım’ın ifadeleri yer aldı. Polat çiftiyle Mustafa Özalp aracılığıyla tanıştığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

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HESAPLARI HACK'LİYORDU

“Özalp’in elinde en az 600 kişilik bir fenomen listesi vardı. Fenomenlerin bağlı olduğu ajansın da sahibiydi. Mustafa Özalp hack’leyerek fenomenlerin sayfasını kapatıyordu ve daha sonra sayfasını kapattığı fenomenleri bana yönlendiriyordu. Ben bu kişilerin sayfalarını tekrar açarak kendilerine iade ettiğimde ödedikleri ücreti, Mustafa Özalp ile yarı yarıya paylaşıyordum. Dilan Polat bayilik için Özalp’in ajansıyla çalışmayı şart koşuyordu.”

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1 MİLYON ÖN TEMİNAT

İddianamede, sanık Engin Polat’ın yasa dışı yollardan para edindiğine ve aklama yoluna soktuğuna dair ifadelerine yer verilen müşteki Tufan Yılmaz da cezaevine girmeden önce bahis sitelerinden oyunlar oynadığını belirtip, işleyişi anlattı:

“2021’de 0850 ve 444 ile başladığını hatırladığım numaralardan bana WhatsApp üzerinden ulaşıldı. Bir kadın Polatlar şirket grubundan bana ulaştığını, bahis oyunlarını takip ettiklerini, benim de yoğun şekilde bahis oynadığımı gördüklerini istemem halinde bana bir çeşit bayilik verebileceklerini söyledi. Sormam üzerine bayiliği 1 milyon olarak ön teminat karşılığında verebileceklerini söylediler. Aynı gün WhatsApp üzerinden arandım.

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'PARA RUSYA’DAN GÜRCİSTAN’DAN GELİYOR'

Engin Polat ile konuştuk, bana bayilik verileceğini, bu bayide makina kurularak bazı yasa dışı olduğunu düşündüğüm siteler üzerinden de bahisler oynatılabileceğini söyledi. Engin Polat banka hesaplarıma yüklü miktarda dolar vb. göndereceklerini, bu paraları fiziken banka şubelerinden çekip Engin Polat’ın yanıma vereceği çalışanlarına teslim edeceğimi, yüzde 10 para kazanabileceğimi söyledi. Bana ‘Korkmanı gerektirecek bir durum yok, bu para yurt dışından Rusya’dan Gürcistan’dan geliyor. Rahat olabilirsin’ dedi. İşin resmileşmesi 1 milyon parayla gelmem gerektiğini söylediler. Ben 618 bin lira parayla Tuzla’ya gelmiştim. Engin Polat, paranın 18 binini bana geri verdi. Gidiş o gidiş oldu.”

Express
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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
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