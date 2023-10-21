MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Polat ve Engin Polat için hazırlanan MASAK raporunda yeni detaylar ortaya çıktı! 'Şaibeli işlem 657 milyon lira...'

Dilan Polat ve Engin Polat için hazırlanan MASAK raporunda yeni detaylar ortaya çıktı! 'Şaibeli işlem 657 milyon lira...'

21.10.2023 11:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlerdir Türkiye'nin konuştuğu Engin Polat ve Dilan Polat çifti hakkında her gün yeni bir iddia gündeme geliyor. Tüm mal varalıklarına el konulduğu söylenen Polat Ailesi hakkında MASAK detaylı bir inceleme başlatmış ve rapor hazırlamıştı. Polat Ailesi hakkında hazırlanan MASAK raporunda yeni detaylar ortaya çıktı.

Haftalardır kara para aklama, tetikçi tutma ve vergi kaçırma iddialarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında her gün yeni iddialar ortaya çıkıyor.

Polat çifti hakkında 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütülüyor.

DİLAN 1

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında MASAK detaylı bir inceleme başlatmış ve çift hakkında bir rapor hazırlamıştı. Polat Aile'si hakkında hazırlanan MASAK raporunda yeni detaylar ortaya çıktı.

DİLAN 6

Konuyu ilk gündeme getiren gazetecilerden biri olan Seher Sultan Yaşayacak, Ensonhaber'den İlker Koç'a çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Dilan ve Engin Polat çiftinin bir aracı olduğunu söyleyen Yaşayacak, soruşturmanın çok titiz bir şekilde yürütüldüğünü belirterek 'şaibeli işlem miktarı 657 milyon liraya kadar yükseldi' ifadelerini kullandı.

DİLAN 3

Çiftin, Dubai’de de şirketleri olduğunu söyleyen gazeteci Seher Sultan Yaşayacak, Dubai’nin kara para aklamanın merkezi olduğunu ve mücevherat şirketi üzerinden de şaibeli işlemler olabileceğini de sözlerine ekledi.

DİLAN

16 ŞİRKETLERİ VAR

Araştırmaya göre Dilan Polat ve 7 kişinin sahibi ve ortağı olduğu, güzellik kozmetik sanayi, estetik ve sağlık hizmetleri, mühendislik, inşaat, mücevherat alanlarında toplam 16 şirket bulunuyor. Polat'ın güzellik merkezinin 46 ilde faaliyet gösterdiği vurgulanan raporda, kozmetik ürünlerinin kendi internet sitelerinde ve online ticaret siteleri üzerinden satışlarının yapıldığı kaydedildi.

DİLAN 4

MASAK'ın mercek altına aldığı isimler arasında, Dilan Polat, Polat'ın eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu olmak üzere 8 kişi yer alıyor.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Reklam kazancı dudak uçuklattı! Aldığı ücret... Reklam kazancı dudak uçuklattı! Aldığı ücret...
Konserleri iptal edildi! AK Parti'den Say'a destek Konserleri iptal edildi! AK Parti'den Say'a destek
Yıllar önce yaşadıkları ev ortaya çıktı! Değişimleri olay oldu... Yıllar önce yaşadıkları ev ortaya çıktı! Değişimleri olay oldu...
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Trende kendisini tatmin etti! Skandal görüntüler fark edilince...

Trende kendisini tatmin etti! Skandal görüntüler fark edilince...

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Aynı şeyi yaptılar! 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiler

Aynı şeyi yaptılar! 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiler

Sevgililerine yazdılar! En geç aranılan...

Sevgililerine yazdılar! En geç aranılan...

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.