Dilan Polat ve Engin Polat için mahkeme kararını verdi! Lüks araçları ve şirketlerine kavuşacak mı? Gizli tanığın ifadesi...

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan ara kararda tahliye edilen Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davanın 2. duruşması Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Buna göre, tedbirlerin kaldırılma talebini ayrı ayrı reddeden mahkeme, gizli tanığın dinlenmesine karar verdi. Duruşma 8 Nisan 2025 saat 10.00’a erteledi.

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve siğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istenmişti.

Mahkeme ara kararında tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2. duruşması görülen davaya, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Emre Çiftçi Edirne E Tipi Kapalı Cezaevinden duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.Tanık beyanları alınan duruşma saat 10.30 sıralarında başladı.

'SİSTEMİMİZ YASADIŞI BAHİSTİR'

Duruşmada tanık olarak dinlenen tutuklu sanık Emre Çiftçi, "Bu şahıslarla akrabalığım yok, Engin-Dilan Polat’ı ve Ahmet Gün’ü 2017 yılından itibaren Veysel Şahin sebebiyle tanırım. Sistemimiz yasadışı bahistir. Her birimiz kendimize ait ülkelerde ikamet ediyoruz. Engin Polat KKTC’ye yasadışı yollarla giderek bizimle bağlantı kurdu. Sistemi bu kişiler üzerinden yürütmeye devam ettik. Derkan Başer, Engin Polat’a kefil olduğunu söyledi. Üst düzey dediğimiz siteler var. O sistemlerin kurucusuyum. Sadece bu sanıklar üzerinden değil başka insanların üzerine de sistem kurduk. Batum, Yunanistan, Gürcistan üzerinde çalıştırdım. 2018 yılından önce Veysel Şahin üzerinde dava vardı ve ondan dolayı biz geri çekilmiştik. Tüm yetkiyi ben ve Derkan almıştık. Veysel’in sahip olduğu sistemin yarısını ben yarısını Derkan almıştı. Paralarımızı sistem üzerinden nakit çekiyorduk. Veysel Şahin rahat durmadı. Kendisi Derkan’ın yardımıyla beni devre dışı bırakmaya başladı. Kurmuş olduğu bahis sistemi dışında kendimizi güvene almayı düşündük. Kordine timi, ATM timi olsun herkesi biz takip ediyorduk. Kişisel herhangi bir telefon kullandığı takdirde yüklenen casus sistemiyle kendilerini yakalıyorduk" dedi.

Dilan Polat tanık beyanlarına karşı, "Hiçbirini tanımıyorum. Şerefim namusum ve çocuklarımın üzerine yemin derim ki bir kere bile yüz yüze gelmedik ve tanımıyorum. Şubelerim var bir sürü insan ekmek yiyor. Tedbirlerin kalkmasını talep ediyoruz" dedi.

Engin Polat ise tanık beyanlarına karşı, "Hiçbirini tanımıyorum anlattıkları şeylerle uzaktan yakından alakamız yok. 133 şubemiz var 30-40 şubemizi kaybettik ve kaybetmeye devam ediyoruz. Şirketlerimizin tarafımıza gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

'MÜVEKKİLLERİM MAL VARLIKLARINA KAVUŞMALI'

Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz tanık beyanına karş konuşmasında, "Tanıklar açıkça yalan beyanlar vermektedir. Mahkemeyi yanıltmak içindeler, hepsi hükümlüdür. Son dinlenen tanık özellikle 16 Mart tarihini sorduğumuzda özellikle Ortaköy’de 'Beraberdik' diyor fakat müvekkilim o tarihlerde ameliyat olmuş ve hastanede yatmaktadır. Süreç içerisinde, müvekkilimin de söylediği gibi şirketleri kapatılmaya başladı insanlar mağdur oldu. Ölmüş insanların mal varlıklarına, çocukların üzerine olan malvarlıklarına tedbir konuldu. Tanıkların beyanları dikkate alındığında 3 hükümlü tanıkların beyanıyla buraya geldik. Noterler dahi işlem yapmıyor herhangi vekaletname alamıyoruz. Noterler birliğine başvuru yaptık. Orantısız bir tedbir süreci yaşandı. Müvekkillerimin malvarlıklarına kavuşması gerekir. MASAK raporunda da suç örgütü kapsamında herhangibir faliyeti bulunmadı, kaynağı belirsiz paralar bulunmadı" dedi. Savcı mütalaasında, tedbirler ve el koyma kararlarının kaldırılması taleplerinin reddedilmesine karar verilmesini talep etti. Duruşmaya 1 saat ara verildi.

DURUŞMA 8 NİSAN 2025'E ERTELENDİ

1 saatlik aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti kararında, tedbirlerin kaldırılma talebinin ayrı ayrı reddine, gizli tanığın dinlenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti duruşmayı 8 Nisan 2025 saat 10.00’a erteledi.Mahkemenin ara kararı sorulan tutuksuz sanık Engin Polat duruşma çıkışı, "Söyleyecek birşey yok. Saygımız sonsuz " diye konuştu. Tutuksuz sanık Sıla Doğu ise, "Elbet bir gün adalet yerini bulur" dedi.

(DHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır