Dilan Polat ve Engin Polat'ın yıllar önce yaşadığı ev ortaya çıktı! Polat Ailesi'nin değişimi sosyal medyada gündem oldu

Dilan Polat ve eşi Engin Polat yayınladıkları sosyal medya içerikleri ve 'Vergi kaçırma' iddialarıyla günlerdir gündemde. Polat çifti hakkında 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Tüm mal varalıklarına el konulduğu söylenen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yıllar önce çekilen fotoğrafları sosyal medyayı salladı. 2.Sayfa tarafından yayınlanan görüntülerde Polat çiftinin eski evi de ortaya çıktı.

Fotoğraflarda Polat Ailesi'nin eski evleri kadar, kayınvalide Şükriye Polat, kayınpederi Sezin Polat, Engin Polat'ın erkek kardeşi Kürşat Polat ve kız kardeşi Kübra Polat'ın değişimleri de dikkat çekti.

HAKLARINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat, eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında soruşturma yürütüyor.









