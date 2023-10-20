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Dilan Polat ve Engin Polat'ın yıllar önce yaşadığı ev ortaya çıktı! Polat Ailesi'nin değişimi sosyal medyada gündem oldu

20.10.2023 16:36 | Son Güncelleme:
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Tüm Türkiye günlerdir Dilan Polat ve Engin Polat'ı konuşuyor. Lüks yaşantısını gözler önüne seren Dilan Polat ve ailesi hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. MASAK'ın inceleme başlattığı Polat Ailesi'nin yıllar önce yaşadıkları ev ortaya çıktı. Polat çiftinin eski evlerinin yanı sıra, aile bireylerinin zaman içindeki değişimleri de sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat yayınladıkları sosyal medya içerikleri ve 'Vergi kaçırma' iddialarıyla günlerdir gündemde. Polat çifti hakkında 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

DİLAN POLAT 3

Tüm mal varalıklarına el konulduğu söylenen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yıllar önce çekilen fotoğrafları sosyal medyayı salladı. 2.Sayfa tarafından yayınlanan görüntülerde Polat çiftinin eski evi de ortaya çıktı.

Dilan Polat EVİ

Fotoğraflarda Polat Ailesi'nin eski evleri kadar, kayınvalide Şükriye Polat, kayınpederi Sezin Polat, Engin Polat'ın erkek kardeşi Kürşat Polat ve kız kardeşi Kübra Polat'ın değişimleri de dikkat çekti.

engin polat annesi babası

HAKLARINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat, eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında soruşturma yürütüyor.

ENGİN POLAT KARDEŞLERİ

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