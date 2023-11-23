Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme! Bir tutuklama daha

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftiyle beraber Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Her gün yeni detayların ortaya çıktığı soruşturmada flaş bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan muhasebeci Harun Abak gözaltına alındı.

Daha önce Polat ailesinin avukatı ve muhasebecisi olduğu belirtilen ve tutuklanan Ahmet Gün'ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak yakalanarak adliyeye getirildi.

TUTUKLAMA KARARI

Abak savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik Abak'ın tutuklanmasına karar verdi.

Böylelikle dosyada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Adli kontrolle serbest kalan şüpheli sayısı ise 10 oldu.





