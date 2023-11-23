MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme! Bir tutuklama daha

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme! Bir tutuklama daha

23.11.2023 16:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara para aklama, vergi kaçırma ve örgüt kurma suçlamalarıyla cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çiftleriyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Polat çiftinin muhasebecisi Harun Abak tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftiyle beraber Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Dilan Polat SILA

Her gün yeni detayların ortaya çıktığı soruşturmada flaş bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan muhasebeci Harun Abak gözaltına alındı.

Dilan Polat KAPAK

Daha önce Polat ailesinin avukatı ve muhasebecisi olduğu belirtilen ve tutuklanan Ahmet Gün'ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak yakalanarak adliyeye getirildi.

Dilan Polat ve Engin Polat 3

TUTUKLAMA KARARI

Abak savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik Abak'ın tutuklanmasına karar verdi.

Dilan Polat ve Engin Polat 5

Böylelikle dosyada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Adli kontrolle serbest kalan şüpheli sayısı ise 10 oldu.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bunu da yaptı! Sünnet derisinden elde edilen sıvıyı... Bunu da yaptı! Sünnet derisinden elde edilen sıvıyı...
İkiz bebekleriyle feci şekilde can vermişti! Müge Anlı’dan canlı yayında tepki çeken sözler! “Ben olsam o kadını öldürürüm!"İkiz bebekleriyle feci şekilde can vermişti! Müge Anlı’dan canlı yayında tepki çeken sözler! “Ben olsam o kadını öldürürüm!"
Müge Anlı'nın sözlerine tepki gösterdi! "Adam üzerine kuma getirmiş..."Müge Anlı'nın sözlerine tepki gösterdi! "Adam üzerine kuma getirmiş..."
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı: Yıl sonuna kadar değişmeyecek

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı: Yıl sonuna kadar değişmeyecek

Vahşet! Cinnet geçiren gelin, kaynanasının boğazını kesti

Vahşet! Cinnet geçiren gelin, kaynanasının boğazını kesti

Kim ne kadar dolandırıldı? Ünlü futbolcular milyonlar kaptırmış...

Kim ne kadar dolandırıldı? Ünlü futbolcular milyonlar kaptırmış...

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Yeni 'gizemli salgın' alarmı! Çin'deki iki kentte eğitime ara verildi

Yeni 'gizemli salgın' alarmı! Çin'deki iki kentte eğitime ara verildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Milyonlarca ölü fare yolları kapladı! "Kontrolden çıktı"

Milyonlarca ölü fare yolları kapladı! "Kontrolden çıktı"

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.