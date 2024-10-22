MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Polat ve Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Hesaplarını gizliye aldılar

Dilan Polat ve Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Hesaplarını gizliye aldılar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.10.2024 09:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun tahliye kutlamasında öpüşmeleri tepki çekmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan "hayasızca hareket" soruşturması kapsamında Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kardeşlerden Sıla Doğu ve Dilan Polat bakın ne yaptı.

Dilan Polat ve Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Hesaplarını gizliye aldılar

Dilan Polat ve Sıla Doğu tahliye olduktan sonra paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyordu. Son olarak kardeşler tahliye kutlaması yaptı.

Kutlamada iki kardeşin dudak dudağa anları büyük tepki çekmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerine ilişkin haklarında resen soruşturma başlatılan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu için gözaltı kararı verildi.

"Hayasızca hareketler" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Polat ve Doğu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

1

SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA...

Dilan Polat ve Sıla Doğu, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Hakim, Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada 3 gün kolluk biriminde imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verdi.

Sıla Doğu tepkilerden sonra “Dilan kardeşim, onun ayaklarının altını bile öpüyorum. Yorumlar bizi üzdü. Ama görüntü toplumu rahatsız ettiyse, özür diliyorum" demişti.

jghj
Her anını paylaşan Sıla Doğu son olarak hesabını kitledi. 2.5 milyona yakın takipçisi bulunan Doğu'nun bu hamlesi dalga konusu oldu.

22

Sıla Doğu'dan sonra Dilan Polat da hesabını gizliye aldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat sıla doğu
En Çok Okunan Haberler
Fetullah Gülen'le olan fotoğrafını paylaştı: "Daha birkaç saat önce..."

Fetullah Gülen'le olan fotoğrafını paylaştı: "Daha birkaç saat önce..."

Şimdi de 'stent' çetesi! Sağlık sektöründe yeni skandal

Şimdi de 'stent' çetesi! Sağlık sektöründe yeni skandal

Popstar Özlem Güneş tesettürden çıktı; botoks yaptırıp kocasından boşandı

Popstar Özlem Güneş tesettürden çıktı; botoks yaptırıp kocasından boşandı

Uykudaki annesini, babasını ve anneannesini tabancayla başından vurdu

Uykudaki annesini, babasını ve anneannesini tabancayla başından vurdu

Yenidoğan çetesinin lideri Fırat Sarı'nın genç sevgilisiyle lüks yaşamı... Arabaları komşularının bile dikkatini çekti

Yenidoğan çetesinin lideri Fırat Sarı'nın genç sevgilisiyle lüks yaşamı... Arabaları komşularının bile dikkatini çekti

Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar! Favori şimdiden değişti...

Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar! Favori şimdiden değişti...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.