Dilan Polat ve Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Hesaplarını gizliye aldılar

Dilan Polat ve Sıla Doğu tahliye olduktan sonra paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyordu. Son olarak kardeşler tahliye kutlaması yaptı.

Kutlamada iki kardeşin dudak dudağa anları büyük tepki çekmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerine ilişkin haklarında resen soruşturma başlatılan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu için gözaltı kararı verildi.

"Hayasızca hareketler" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Polat ve Doğu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA...

Dilan Polat ve Sıla Doğu, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Hakim, Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada 3 gün kolluk biriminde imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verdi.

Sıla Doğu tepkilerden sonra “Dilan kardeşim, onun ayaklarının altını bile öpüyorum. Yorumlar bizi üzdü. Ama görüntü toplumu rahatsız ettiyse, özür diliyorum" demişti.



Her anını paylaşan Sıla Doğu son olarak hesabını kitledi. 2.5 milyona yakın takipçisi bulunan Doğu'nun bu hamlesi dalga konusu oldu.

Sıla Doğu'dan sonra Dilan Polat da hesabını gizliye aldı.