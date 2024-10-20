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Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun dudak dudağa halleri tepki çekti! "Ayaklarının altını bile öpüyorum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.10.2024 08:16
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Dilan Polat cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyaya hızlı bir dönüş yaptı. Sıla Doğu ile her anlarını yayınlayan Dilan Polat son partisinde ise bomba anlara imza attı. Sıla Doğu ile öpüşen Dilan Polat'a tepki yağdı. Tepkiler sonrası bakın ne dediler...

Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun dudak dudağa halleri tepki çekti! "Ayaklarının altını bile öpüyorum"

Dilan Polat aylarca cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu ve tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Cezaevinden çıkınca sosyal medyada ara vereceğini söyleyen Dilan Polat dayanamadı ve eski haline döndü.

Her anını sosyal medyada paylaşan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu da ondan geri kalmıyor. Uyandıkları andan itibaren yayın açan iki kardeş son olarak bir parti verdi.

'Kara para aklama' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamalarından tahliye edilen Dilan Polat, tahliye partisi sırasında kardeşi Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüşünce, sosyal medyada büyük tepki topladı.

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"BİZ KARDEŞİZ ONUNLA..."

Gelen tepkiler üzerine Polat, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak "Biz onunla çok şey yaşadık. Sıla tahliye edildiği gün bile beni dudağımdan tırnaklarıma kadar öptü. Biz kardeşiz onunla" dedi.

Ablası ile dudak dudağa görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Açıklama gecikmedi Ablası ile dudak dudağa görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Açıklama gecikmedi

Sıla Doğu ise “Dilan kardeşim, onun ayaklarının altını bile öpüyorum. Yorumlar bizi üzdü. Ama görüntü toplumu rahatsız ettiyse, özür diliyorum" dedi.

Ancak sosyal medya bu açıklamaları tatmin edici bulmadı ve "Midemiz bulanıyor bunlardan", "Hiç utanmaları yok sessiz bir köşeye çekilmiyorlar", "Bunlar arlanmaz" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat sıla doğu
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