Dilan Polat tahliye partisi verdi ama bu kez sınırları zorladı... Ablası Sıla Doğu'yla dudak dudağa görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Lüks yaşantısını gözler önüne serdiği için tepki çeken Dilan Polat cezaevinden çıktıktan sonra artık sosyal medya kullanmayacağını söylemiş ancak bunu başaramamıştı.

Sosyal medyaya çok hızlı bir dönüş yapan Dilan Polat bu kez de ailesi ve yakın arkadaşları ile tahliyesi kutladığı parti ile gündem oldu.

Şarkılar söyleyip gece boyu dans eden Dilan Polat'ın partisine ablası Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştüğü anlar damga vurdu.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Ünlü isimlerin bu görüntülerine 'ne hoş örnekler dimi?', 'adalet öpücüğü diyelim', 'bizim halka müstehak', 'kepazeliğin bu kadarı' gibi tepkiler geldi.

YÜZÜNDEKİ MORLUKLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde yüzündeki morluklar sebebi ile uzun süre konuşulan Dilan Polat'ın kocası Engin Polat'tan şiddet gördüğü ve estetik yaptırdığına dair iddialar gündeme gelmişti.

Estetik operasyon geçirmediğini söyleyen Dilan Polat, yüzüne vitamin takviyesi yaptırdığını ve morlukların da birkaç gün içerisinde geçeceğini söyleyerek gerçeği açıklamıştı.