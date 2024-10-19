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  4. Dilan Polat tahliye partisi verdi ama bu kez sınırları zorladı... Ablası Sıla Doğu'yla dudak dudağa görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Dilan Polat tahliye partisi verdi ama bu kez sınırları zorladı... Ablası Sıla Doğu'yla dudak dudağa görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

19.10.2024 07:36
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.10.2024 07:36
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‘Kara para aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlamalarından yargılandığı davada tahliye edilen Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Her adımı olay olan ünlü isim son olarak ailesi ve yakın arkadaşları ile birlikte bir tahliye partisi verdi. Dilan Polat'ın verdiği bu parti sosyal medyayı sallarken ablası Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştüğü anlar şoke etti.

Lüks yaşantısını gözler önüne serdiği için tepki çeken Dilan Polat cezaevinden çıktıktan sonra artık sosyal medya kullanmayacağını söylemiş ancak bunu başaramamıştı.

Sosyal medyaya çok hızlı bir dönüş yapan Dilan Polat bu kez de ailesi ve yakın arkadaşları ile tahliyesi kutladığı parti ile gündem oldu.

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Şarkılar söyleyip gece boyu dans eden Dilan Polat'ın partisine ablası Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştüğü anlar damga vurdu.

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TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

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Ünlü isimlerin bu görüntülerine 'ne hoş örnekler dimi?', 'adalet öpücüğü diyelim', 'bizim halka müstehak', 'kepazeliğin bu kadarı' gibi tepkiler geldi.

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YÜZÜNDEKİ MORLUKLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde yüzündeki morluklar sebebi ile uzun süre konuşulan Dilan Polat'ın kocası Engin Polat'tan şiddet gördüğü ve estetik yaptırdığına dair iddialar gündeme gelmişti.

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Estetik operasyon geçirmediğini söyleyen Dilan Polat, yüzüne vitamin takviyesi yaptırdığını ve morlukların da birkaç gün içerisinde geçeceğini söyleyerek gerçeği açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat sıla doğu
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