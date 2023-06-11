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  4. Dilan Polat yanında getirdiği büyük çöp poşetinin içinden tomarla para çıkarıp düğünde taktı

Dilan Polat yanında getirdiği büyük çöp poşetinin içinden tomarla para çıkarıp düğünde taktı

11.06.2023 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğum günü pastasına 60 bin TL vererek herkesi şoke eden Dilan Polat bu sefer de çöp poşetiyle gittiği düğünde olay oldu. İş insanı Dilan Polat gelin ve damada poşetten çıkardığı tomarla parayı taktı.

Dilan Polat yanında getirdiği büyük çöp poşetinin içinden tomarla para çıkarıp düğünde taktı

Lüks yaşantısıyla dikkat çeken iş kadını Dilan Polat paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Son olarak kocasına yaptırdığı pastayla adından söz ettiren fenomen ve iş insanı bu pastaya 60 bin TL ödemiş ve pastanın tipini de beğenmemişti.

Harcamaları, paylaşımları ve çıkışlarıyla adından söz ettiren Polat son olarak bir düğüne gitti.

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Lüks yaşantısıyla dikkat çeken iş kadını Dilan Polat, çöp poşetiyle gittiği düğünde gelin ve damadı paraya boğdu.

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Polat ve kocası kocaman bir çöp poşetine koydukları tomarla parayı gelin ve damada taktı. O anlar sosyal medyanın diline düştü.

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Fenomeni görenler "Dilan gibi dostun olsun", "Görgüsüz de deseler iyi dost", "Benim düğüne de gelsin" yorumları yaptı.

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