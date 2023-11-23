Dilan Polat yardımcısı Şule patronunun montuyla alışverişte! Görüntüler sonrası savcılığa koştu

Haftalardır gündemden düşmeyen ve şimdilerde cezaevinde olan Dilan Polat ve Engin Polat ailesinin yardımcısı Şule U., da en az aile kadar adından söz ettiriyor. Gerek paylaşımları gerekse de lüks eviyle konuşulan Şule çocuklara bakmak için eve dönmüştü.

Şule son olarak lüks bir AVM'de tutuklu patronunun lüks kıyafetleriyle görüntülendi. Dilan Polat'ın yardımcısı Şule'nin o anlara dair görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

Çok konuşulan olay sonrası özel hayatının ihlal edildiğini ileri süren yardımcı Şule U., savcılığa koşup şikayetçi oldu.

"CEKETİ İZİNSİZ KULLANMADIM"

Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Şule U.,, kıyafetin kendisine Dilan Polat'ın daha öncesinde verildiğini, ceketi izinsiz kullanmadığını söyledi. Şule U., kendisini gizlice videoya çeken sosyal medya kullanıcısının ise özel hayatını ihlal ettiğini belirterek, "Cezaevindeki Dilan Polat'ın kıyafetlerini izinsiz giyiyormuşum gibi algısı yaratılıyor. Başka kullanıcıların iftirasına maruz kalıyorum" dedi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.







