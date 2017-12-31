MAGAZİN

Dilan, 'Tatlıses’i kazandı 'Çıtak’ı kaybetti!

MAGAZİN HABERLERİ | 31.12.2017 10:49 | Son Güncelleme 5 saat önce

Babası İbrahim Tatlıses gibi şarkıcı olan Dilan Çıtak, açtığı davanın ardından “Tatlıses” soyadına kavuştu.

Dilan, 'Tatlıses’i kazandı 'Çıtak’ı kaybetti!

Takvim'den Osman Asiltürk'ün haberine göre 'İmparator' lakaplı şarkıcı İbrahim Tatlıses'in 1988'de birlikte olduğu Işıl Çıtak'tan olan kızı Dilan Çıtak, babasının soyadını alabilmek için hukuk mücadelesi verdi.

Babası gibi şarkıcı olan Dilan, 'Tatlıses' soyadını 'Çıtak' ile birlikte kullanmak istedi. Soyadı değişikliği davasına bakan mahkeme, ünlü şarkıcının soyadının 'Tatlıses' olarak değiştirilmesine karar verdi.

Dilan'ın Tatlıses ile birlikte Çıtak adını da kullanma talebi ise reddedildi.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak ibrahim tatlıses

En Çok Okunan Haberler

İran'da gösteriler başkente sıçradı!

İran'da gösteriler başkente sıçradı!

HIV'li kadının doğum operasyonun arkasından skandal çıktı

HIV'li kadının doğum operasyonun arkasından skandal çıktı

FETÖ’den mini etekli ‘izdivaç’ yöntemleri

FETÖ’den mini etekli ‘izdivaç’ yöntemleri

Oğluna milyonluk villa aldı

Oğluna milyonluk villa aldı

Hadise'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Hadise'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aslı Enver 10 yıl sonraki halini anlattı

Aslı Enver 10 yıl sonraki halini anlattı

Yeni yıla yeni ev ile girdiler

Yeni yıla yeni ev ile girdiler

Esin Moralıoğlu inşaatçı oldu!

Esin Moralıoğlu inşaatçı oldu!

İrem Derici'nin 2017'de hayatındaki tek güzel şey...

İrem Derici'nin 2017'de hayatındaki tek güzel şey...

2018'e Amsterdam'da girecekler

2018'e Amsterdam'da girecekler

Kıvanç Tatlıtuğ'a kardeş şoku! Borçları bırakıp...

Kıvanç Tatlıtuğ'a kardeş şoku! Borçları bırakıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.