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  4. Dilara Aksüyek ağlarken kameralara yakalandı! Kendisini tuvalete kitledi... Murat Ceylan açıklaması

Dilara Aksüyek ağlarken kameralara yakalandı! Kendisini tuvalete kitledi... Murat Ceylan açıklaması

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.06.2024 08:59
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Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle tanınan Onur Bay ile uzun süre aşk yaşayarak adından söz ettiren Dilara Aksüyek cafede ağlarken kameralara yakalandı. Ardından mekânın tuvaletine koşup kendini kilitledi. Oyuncu daha sonra ise açıklama yaptı.

Dilara Aksüyek ağlarken kameralara yakalandı! Kendisini tuvalete kitledi... Murat Ceylan açıklaması

Merhamet adlı dizide Narin'in kardeşi "Şadiye" karakterini, Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan"ı canlandıran güzel oyuncu Dilara Aksüyek özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

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Dilara Aksüyek önceki akşam Cihangir’de arkadaşları ile oturduğu kafede ağlıyordu. Oyuncu, patlayan flaşlara tepki göstererek yüzünü kapattı. Ardından mekânın tuvaletine koşup kendini kilitledi.

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MURAT CEYLAN AÇIKLAMASI

Murat Ceylan ile aşk yaşadığı iddia edilen Aksüyek, daha sonra hızlı adımlarla mekandan dışarı çıktı. Oyuncu "Biraz üzülmüştüm, ondan oldu. Şimdi eve gidiyorum. Bunu yapmazsanız olur mu? Kötü bir haber aldım, ondan ağladım. Bu benim doğal hakkım. Bunun Murat'la ne alakası var? Üzücü bir şey oldu ağladım, hâlâ ağlıyorum. Şimdi de evimin önündeyim, neden böyle yapıyorsunuz? Neden benim üzerime gelip, üzüyorsunuz?" sözleriyle sitemini dile getirdi.

Ekran Alıntısı


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Dilara Aksüyek
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