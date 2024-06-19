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Yaz kombinlerinize konforlu bir dokunuş! Puma spor ayakkabıda indirim zamanı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
19.06.2024 15:22
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Puma'nın en konforlu spor ayakkabı modellerinden biri olan Prospect, Günün Fırsatları kapsamında kısa süreliğine indirime girdi. Yaz kombinlerinizin havasını yükseltecek modeli görmek isterseniz, detaylar yazımızda...

Yaz kombinlerinize konforlu bir dokunuş! Puma spor ayakkabıda indirim zamanı

Yazın günlük kombinlerinizi rahat ve havalı spor ayakkabılarla tamamlamayı sevenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Şimdi size önereceğimiz spor ayakkabı Puma'nın en rahat modelleri arasında yer alıyor. Puma Prospect Spor Ayakkabı, kombinlerinizin havasını yükseltecek modeli ve konforlu yapısıyla öne çıkıyor. Üstelik bugün, Günün Fırsatları kapsamında indirimde! Ayakkabıyı görmek ve bu fırsattan yararlanmak için acele edin. İşte detaylar!

Puma Prospect Spor Ayakkabı, Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2024-06-19T145413.797

Hem spor hem de şık tasarımıyla öne çıkan Puma Prospect Spor Ayakkabı, rahatlığı önceleyen yapısı sayesinde gün boyu ayakta kalsanız dahi yormuyor. Yumuşak iç tabanı, esnek dış tabanı ve hafif yapısıyla ekstra hareket özgürlüğü sunan ayakkabı günlük kullanımda vazgeçilmeziniz olmaya aday!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tam numaramı aldım, oldu. Ben beğendim, güzel ayakkabı."

  • "Kesinlikle tavsiye ediyorum, çok rahat ve görüntüsü de havalı."
Ürünü İncele

Bu içerik 19 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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