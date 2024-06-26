Reklam diyenlere inat! Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'e kuliste öpücük konserde dans

Son günlerde özel hayatıyla yine gündemde olan Serenay Sarıkaya sevgilisi Mert Demir ile adından söz ettiriyor. Reklam aşkı iddialarına inat sevgilisiyle artık görüntü de veren güzel oyuncu soluğu sevgilisinin konserinde aldı.

Serenay Sarıkaya dizi çekimleri nedeniyle sevgilisi Mert Demir’in konserine geç kaldı. “En sevdiğim şarkı çalıyor” diyerek koşarak yerine oturan oyuncu şarkılara eşlik edip dans etti.

Sarıkaya kuliste de sevgilisini yalnız bırakmadı. Mert Demir'i öpücüklere boğan oyuncunun hem sevgilisiyle pozu hem de sahne önünde kendinden geçtiği anlar gündem oldu.



Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in o halleri sosyal medyada da "Maşallah", "Çok güzeller", "Reklam diyenlere inat" yorumları aldı.







