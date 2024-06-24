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Havalı ve rahat bir stilin anahtarı! Çok satan Levi's tişörtte fırsat zamanı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
24.06.2024 17:05
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Yaz aylarında rahatlık ve stil arayışındaysanız Levi's'in klasik ve popüler tişörtü tam da ihtiyaç duyduğunuz parça olabilir. Bu yaz günlerinde havalı ve rahat bir görünüm elde etmek için gardırobunuzda mutlaka bulunması gereken Levi's tişört şimdi uygun fiyatıyla karşınızda! Havalı bir stil ve şıklık arayanlar için ideal olan bu tişört, yaz kombinlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday. Hemen keşfedin ve yazın keyfini çıkarın!

Havalı ve rahat bir stilin anahtarı! Çok satan Levi's tişörtte fırsat zamanı

Yazın gelmesiyle birlikte gardıroplarımızda elimizin en çok gittiği parçalar tişörtler olmaya başladı. Sıcak havalarda serinleten, istisnasız tüm kombinlere uyum sağlayan tişörtlerle havalı ve rahat olmak çok basit! Siz de yaz aylarında tarzınızı yansıtacak kaliteli bri tişört arıyorsanız, yılların eskitemediği marka Levi's'in baskılı tişörtü bugüne özel indirimde! İşte detaylar...

Moda kategorisinin en çok satan ürünlerinden: Levi's Graphic Set-In Tişört

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Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün bol kesim. Slim tişörte göre bedeninizi seçerseniz bol gelir. 184 cm ve 100 kg için XL biraz bol oldu. L beden almalıymışım. Kumaş ve renk çok güzel."

  • "Ürünü kalıbı geniş birazcık. Normalde hafif göbeğim var, XL beden alırım ama bunda biraz büyük geldi. Tam bedeninizi alın, büyük almayın. Kalitesi orta diyebilirim. Öyle uzun ömürlü olmaz ama paranızın karşılığını da verir."

  • "Yaz sıcağında pamuklu giymek alışkanlık, ter alsın. %100 pamuk, oğlum ve benim için yarım düzine aldım."
Ürünü İncele

Bu içerik 24 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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