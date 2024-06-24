Havalı ve rahat bir stilin anahtarı! Çok satan Levi's tişörtte fırsat zamanı

Yazın gelmesiyle birlikte gardıroplarımızda elimizin en çok gittiği parçalar tişörtler olmaya başladı. Sıcak havalarda serinleten, istisnasız tüm kombinlere uyum sağlayan tişörtlerle havalı ve rahat olmak çok basit! Siz de yaz aylarında tarzınızı yansıtacak kaliteli bri tişört arıyorsanız, yılların eskitemediği marka Levi's'in baskılı tişörtü bugüne özel indirimde! İşte detaylar...

Moda kategorisinin en çok satan ürünlerinden: Levi's Graphic Set-In Tişört

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün bol kesim. Slim tişörte göre bedeninizi seçerseniz bol gelir. 184 cm ve 100 kg için XL biraz bol oldu. L beden almalıymışım. Kumaş ve renk çok güzel."

"Ürünü kalıbı geniş birazcık. Normalde hafif göbeğim var, XL beden alırım ama bunda biraz büyük geldi. Tam bedeninizi alın, büyük almayın. Kalitesi orta diyebilirim. Öyle uzun ömürlü olmaz ama paranızın karşılığını da verir."

"Yaz sıcağında pamuklu giymek alışkanlık, ter alsın. %100 pamuk, oğlum ve benim için yarım düzine aldım."

Bu içerik 24 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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