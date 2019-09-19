Dilara Kandak cinayetinde yeni detaylar!

Korkuteli ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 23 yaşındaki Dilara Kandak, 22 Ocak tarihinde ortadan kaybolmuş, 4 Mart’ta ise Alaaddin Mahallesi Gölbent mevkiinde ormanlık alan içindeki tarlada vücudunun bir bölümü toprağa gömülmüş halde çıplak cesedi bulunmuştu.

Otopside boğularak, öldürüldüğü anlaşılan Kandak’ın cesedinin üzerindeki spermlerin, kadının eski eşi Ahmet Y’a ait olduğu tespit edilmişti.

Gözaltına alınan, 2’nci evliliğini yaptığı öğrenilen Ahmet Y, 17 Nisan’da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Ahmet Y.’nin yargılanmasına devam edildi. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Y., taraf avukatları ve müştekiler katıldı.Öte yandan tanık olarak dinlenecek olan V.B. duruşmaya katılmazken, M.C.O. ise hazır bulundu. Daha önce verdiği ifadesini tekrarladığını belirten M.C.O, Dilara Kandak ve sanık Ahmet Y. ile arkadaş olduğunu söyledi.

Evli olduğunu kaydeden M.C.O., Kandak’ın evlerine gelip gittiğini ve eşiyle de görüştüğünü kaydetti. M.C.O., Kandak’la telefon görüşmelerinde ise arkadaş olarak konuştuklarını belirtti.