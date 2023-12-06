DİLEK TAŞI 13. BÖLÜM İZLE! Kanal D Dilek Taşı yeni bölümde neler yaşanacak, son bölümde neler oldu?

Dilek Taşı 13. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Her perşembe Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı dizisi yeni yayın günü olan Çarşamba akşamları yayınlanmaya başladı. Sevilen dizinin oyuncuları arasında Salih Bademci, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Ozan Dolunay, Çiçek Dilligil ve Afra Karagöz gibi isimler yer alıyor. İşte Dilek Taşı son bölüm özeti...

DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İlk altı bölümü perşembe akşamları yayınlanan Dilek Taşı dizisi 25 Ekim tarihinden itibaren çarşamba akşamları yayınlanmaya başladı. Dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

DİLEK TAŞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Dilek Taşı 12. bölümünde:

Mustafa, Figen'e evlenme teklifi ediyor!

Figen, annesini bulmakta kararlı olduğunu herkese gösteriyor. Diğer taraftan nakil bekleyen ve yaşam savaşı veren Sinan'ın imdadına yine Figen koşuyor. Ancak Figen'in masada kalma ihtimali Mustafa'yı çok korkutuyor. Figen'i çok seven Mustafa, ameliyata girmeden önce ona evlenme teklifi ediyor.

DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dilek Taşı 13. bölümünde:

Mustafa, Kenan'ın üzerine yürüyor!

Kenan, Efkan yüzünden Figen'i evlenmeye zorlar ancak bunu duyan Mustafa çileden çıkar. Kenan'ın üzerine yürür. Sevda sonunda gerçekleri ailesine açıklamak zorunda kalacaktır. Öte yandan Macide'nin hamlesi Asuman ve Figen'in arasını açacaktır.

Kenan'la Sevda arasındaki ilişki ortaya çıkacak mı?

Sevda, Kenan'a onunla birlikte kaçmasıyı teklif eder. Kenan ise sessiz kalır. Öte yandan Mustafa, Kenan'la Sevda arasındaki ilişkiyi öğrenir ve Sevda'yı Rüçhan'ın karşısında tehdit eder. Peki, Kenan'la Sevda arasındaki ilişki ortaya çıkacak mı?

DİLEK TAŞI 13. BÖLÜM İZLE!

Dilek Taşı dizisinin 13. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'nin resmi internet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.







