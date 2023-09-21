DİLEK TAŞI 3. BÖLÜM İZLE! Dilek Taşı oyuncuları kimler, konusu ne? Kanal D yayın akışı

Dilek Taşı 3. bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Her hafta perşembe akşamları yayınlanan dizi saat 20.00'de başlıyor. Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş ve Özge Özberk gibi isimleri buluşturan Dilek Taşı dizisinin yönetmenliğini Altan Dönmez yapıyor. İşte Dilek Taşı 3. bölüm ekranı ve Kanal D yayın akışı...

DİLEK TAŞI 3. BÖLÜM İZLE!

Figen, Mustafa'yı saklamak zorundadır fakat Mustafa yaralı olduğu için hareket etmekte zorlanır. Figen gece boyunca Mustafa'nın yarasıyla ilgilenir, onu iyileştirmeye çalışır. Mustafa'nın öldüğünü zanneden Rona'lar derin bir nefes almış, artık önlerinde bir engel kalmadığını düşünmektedirler. Mustafa bir an önce iyileşip kızını alıp gitmek istemektedir. Figen için Cemre'den ayrılmak çok zordur. Mustafa'yı gitmemeleri için ikna etmeye çalışsa da Mustafa'nın saklanarak yaşamaya niyeti yoktur.

DİLEK TAŞI KONUSU

1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleridir. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşamaktadır. İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalır.

DİLEK TAŞI OYUNCULARI

Dilek Taşı dizisi oyuncuları arasında Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil ve Afra Karagöz yer alıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

22:30 Dilek Taşı

02:00 Arka Sokaklar

04:30 Kavak Yelleri

