DİLEK TAŞI 3. BÖLÜM İZLE! Dilek Taşı oyuncuları kimler, konusu ne? Kanal D yayın akışı

Dilek Taşı 3. bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Her hafta perşembe akşamları yayınlanan dizi saat 20.00'de başlıyor. Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş ve Özge Özberk gibi isimleri buluşturan Dilek Taşı dizisinin yönetmenliğini Altan Dönmez yapıyor. İşte Dilek Taşı 3. bölüm ekranı ve Kanal D yayın akışı...
Figen, Mustafa'yı saklamak zorundadır fakat Mustafa yaralı olduğu için hareket etmekte zorlanır. Figen gece boyunca Mustafa'nın yarasıyla ilgilenir, onu iyileştirmeye çalışır. Mustafa'nın öldüğünü zanneden Rona'lar derin bir nefes almış, artık önlerinde bir engel kalmadığını düşünmektedirler. Mustafa bir an önce iyileşip kızını alıp gitmek istemektedir. Figen için Cemre'den ayrılmak çok zordur. Mustafa'yı gitmemeleri için ikna etmeye çalışsa da Mustafa'nın saklanarak yaşamaya niyeti yoktur.
1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleridir. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşamaktadır. İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalır.
Dilek Taşı dizisi oyuncuları arasında Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil ve Afra Karagöz yer alıyor.
06:15 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
22:30 Dilek Taşı
02:00 Arka Sokaklar
04:30 Kavak Yelleri