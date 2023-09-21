MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. DİLEK TAŞI 3. BÖLÜM İZLE! Dilek Taşı oyuncuları kimler, konusu ne? Kanal D yayın akışı

DİLEK TAŞI 3. BÖLÜM İZLE! Dilek Taşı oyuncuları kimler, konusu ne? Kanal D yayın akışı

21.09.2023 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilek Taşı dizisi hangi gün ekranı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Salih Bademci ve Hazal Subaşı'nın başrollerde olduğu dizi, bu akşam 3. bölümü ile ekrana gelecek. 80'li yıların anlatıldığı dizide Salih Bademci'nin performansı büyük beğeni toplamıştı. Peki, Dilek Taşı oyuncuları kimler, konusu ne? İşte Dilek Taşı 3. bölüm canlı izle ekranı ve Kanal D yayın akışı

Dilek Taşı 3. bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Her hafta perşembe akşamları yayınlanan dizi saat 20.00'de başlıyor. Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş ve Özge Özberk gibi isimleri buluşturan Dilek Taşı dizisinin yönetmenliğini Altan Dönmez yapıyor. İşte Dilek Taşı 3. bölüm ekranı ve Kanal D yayın akışı...

DİLEK TAŞI 3. BÖLÜM İZLE!

Figen, Mustafa'yı saklamak zorundadır fakat Mustafa yaralı olduğu için hareket etmekte zorlanır. Figen gece boyunca Mustafa'nın yarasıyla ilgilenir, onu iyileştirmeye çalışır. Mustafa'nın öldüğünü zanneden Rona'lar derin bir nefes almış, artık önlerinde bir engel kalmadığını düşünmektedirler. Mustafa bir an önce iyileşip kızını alıp gitmek istemektedir. Figen için Cemre'den ayrılmak çok zordur. Mustafa'yı gitmemeleri için ikna etmeye çalışsa da Mustafa'nın saklanarak yaşamaya niyeti yoktur.

ezgif.com-webp-to-jpg (7)

DİLEK TAŞI KONUSU

1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleridir. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşamaktadır. İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalır.

ezgif.com-webp-to-jpg (8)

DİLEK TAŞI OYUNCULARI

Dilek Taşı dizisi oyuncuları arasında Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil ve Afra Karagöz yer alıyor.

1694212057137-dilek-tasi-psd-si

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
22:30 Dilek Taşı
02:00 Arka Sokaklar
04:30 Kavak Yelleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilçam'ın küçük Ayşecik'ini bir de şimdi gördün!Yeşilçam'ın küçük Ayşecik'ini bir de şimdi gördün!
Servetinin kaynağını açıkladı! "Bu değirmenin suyu nereden geliyor?"Servetinin kaynağını açıkladı! "Bu değirmenin suyu nereden geliyor?"
İddialı pozlarına 'Pazara gidiyorum' notunu düştü! Sevgilisinin yorumu... İddialı pozlarına 'Pazara gidiyorum' notunu düştü! Sevgilisinin yorumu...
Anahtar Kelimeler:
kanal d yayın akışı anne ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevmek için yanına yaklaştı! Aniden burnunu koparttı

Sevmek için yanına yaklaştı! Aniden burnunu koparttı

Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

Oyuncak yakalama makinesinin içine girdi! Kendi imkanlarıyla çıkmayı başaramayınca...

Oyuncak yakalama makinesinin içine girdi! Kendi imkanlarıyla çıkmayı başaramayınca...

120 kiloluk halter boynuna düştü! Kendi ölümünü böyle kaydetmiş

120 kiloluk halter boynuna düştü! Kendi ölümünü böyle kaydetmiş

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.