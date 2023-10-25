DİLEK TAŞI 7. BÖLÜM İZLE! Kanal D Dilek Taşı bu akşam mı, yeni bölümde neler yaşanacak? Son bölüm özeti!

Dilek Taşı 7. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Her perşembe Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı dizisi 25 Ekim itibariyle Çarşamba akşamları yayınlanmaya başlayacak. Sevilen dizinin oyuncuları arasında Salih Bademci, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Ozan Dolunay, Çiçek Dilligil ve Afra Karagöz gibi isimler yer alıyor. Peki, Dilek Taşı son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar.

DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İlk altı bölümü perşembe akşamları yayınlanan Dilek Taşı dizisi 25 Ekim tarihinden itibaren çarşamba akşamları yayınlanacak. Dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

DİLEK TAŞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Dilek Taşı 6. bölümünde:

Kenan, Figen ve Mustafa’yı görmüştür. Aklında bir sürü soru vardır. Bu adam kimdir? Nişanlısının yanında ne arıyordur? Kenan, Figen ve Mustafa’dan hesap sorarken onların imdadına Ömer yetişir. Rüçhan, Cemre’nin köşkte olmasından çok rahatsızdır ve ondan kurtulmaya karar verir. Cemre’yi çocuk esirgeme kurumuna bırakır ve artık onu istemediklerini söyler. Bu haber köşkte bomba etkisi yaratır.

Kızının kuruma geri gönderildiğini öğrenen Mustafa çileden çıkar. Figen ve Mustafa, Cemre’yi kurumdan kaçırırlar. Fakat gidecek yerleri yoktur. Mustafa’nın eski mahallesine saklanırlar. Mustafa tam kızına kavuşmuş, rahatlamışken yaşanan polis baskını her şeyi tersine çevirir. Figen tutuklanır. Mustafa bir kez daha Cemre’den ayrılmak zorunda kalır.

DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dilek Taşı 7. bölümünde:

Figen, babasından Cemre ile ilgili tüm gerçekleri öğrenir. Macide'nin, Cemre'yi evlat edinmesinin nedeni Figen'i çok öfkelendirir. Bu bilgiyi Mustafa'ya anlatacağını söyleyince Macide, onu tehdit eder. Bu sırada fenalaşan Sinan'ın durumu Figen ile Macide'nin tartışmasını yarıda keser. Bu sırada Mustafa ise, hiç bir şeyden habersiz tehlikenin kucağına düşer.

Mustafa, suçsuzluğunu kanıtlamanın yollarını ararken askerlere yakalanır. Figen ise Mustafa'yla görüşüp ona yardım etmek ister. Ancak Macide, hem Figen'i hem de Mustafa'yı dönüşü olmayan bir yola sürükler.

DİLEK TAŞI 7. BÖLÜM İZLE!

Dilek Taşı dizisinin 7. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'nin resmi İnternet sayfası üzerinden de izlenebilir.







