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DİLEK TAŞI İLK BÖLÜM! Dilek Taşı hangi kanalda, saat kaçta? İşte ilk bölüm özeti ve tv yayın akışı

07.09.2023 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilek Taşı dizisi ilk bölümü ile 7 Eylül Perşembe(bugün) akşamı başlıyor. Salih Bademci ve Hazal Subaşı'nın başrolde oldu dönem dizisinde 80'li yıllar anlatılacak. Heyecanla beklenen yeni yapımın günü, saati ve kanalı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Dizi her hafta perşembe akşamları yayınlanacak. Peki, Dilek Taşı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Dilek Taşı ilk bölüm ekranı ve tv yayın akışı...

Dilek Taşı dizisi oyuncuları ve konusunun yanı sıra ilk bölüm ekranı da oldukça merak edildi. Kanal D'de yayınlanacak olan Dilek Taşı dizisi oyuncuları arasında Salih Bademci, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Ozan Dolunay, Çiçek Dilligil ve Afra Karagöz gibi isimler yer alıyor. İşte Dilek Taşı dizisinin saati, kanalı ve ilk bölüm detayları...

DİLEK TAŞI İLK BÖLÜM!

Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre'yle İstanbul'un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır. Karısı Canan amansız bir hastalığın pençesindedir. İyileşmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir. Mustafa, fabrikanın sahibi Yakup Bey'i bulup aylardır ödenmeyen maaşlarını istemek için yola çıkar. Parayı alıp karısını ameliyat ettirecektir. Ancak o gün yaşananlar Mustafa'nın ve kızı Cemre'nin bütün hayatını kökünden değiştirir.

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DİLEK TAŞI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Dilek Taşı dizisi bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek. Bu akşam ekran yolculuğuna başlayacak olan dönem dizisi, Kanal D'de yayınlanacak.

Dilek Taşı, her hafta perşembe akşamları saat 20.00'de ekrana gelecek.

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7 EYLÜL KANAL D TV YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
22:30 Dilek Taşı
01:00 Dilek Taşı
03:00 Çemberimde Gül Oya
04:45 Kavak Yelleri

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