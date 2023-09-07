DİLEK TAŞI İLK BÖLÜM! Dilek Taşı hangi kanalda, saat kaçta? İşte ilk bölüm özeti ve tv yayın akışı

Dilek Taşı dizisi oyuncuları ve konusunun yanı sıra ilk bölüm ekranı da oldukça merak edildi. Kanal D'de yayınlanacak olan Dilek Taşı dizisi oyuncuları arasında Salih Bademci, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Ozan Dolunay, Çiçek Dilligil ve Afra Karagöz gibi isimler yer alıyor. İşte Dilek Taşı dizisinin saati, kanalı ve ilk bölüm detayları...

DİLEK TAŞI İLK BÖLÜM!

Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre'yle İstanbul'un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır. Karısı Canan amansız bir hastalığın pençesindedir. İyileşmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir. Mustafa, fabrikanın sahibi Yakup Bey'i bulup aylardır ödenmeyen maaşlarını istemek için yola çıkar. Parayı alıp karısını ameliyat ettirecektir. Ancak o gün yaşananlar Mustafa'nın ve kızı Cemre'nin bütün hayatını kökünden değiştirir.

DİLEK TAŞI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Dilek Taşı dizisi bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek. Bu akşam ekran yolculuğuna başlayacak olan dönem dizisi, Kanal D'de yayınlanacak.

Dilek Taşı, her hafta perşembe akşamları saat 20.00'de ekrana gelecek.

7 EYLÜL KANAL D TV YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

22:30 Dilek Taşı

01:00 Dilek Taşı

03:00 Çemberimde Gül Oya

04:45 Kavak Yelleri

