DİLEK TAŞI KONUSU VE OYUNCULARI: Dilek Taşı konusu nedir, oyuncuları kimler? Heyecanlı bekleyiş sürüyor!

Dilek Taşı dizisi, konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından merak edildi. Dizinin yönetmen koltuğunda Çağan Irmak oturuyor. Merakla beklenen yapımın senaryosunu ise Ece Yörenç kaleme aldı. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Dilek Taşı 1987 yılında başlayan bir hikayeyi anlatıyor. Dilek Taşı dizinin oyuncuları arasında Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay yer alıyor. İşte ayrıntılar...

DİLEK TAŞI KONUSU NEDİR?

1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleridir. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşamaktadır.

İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalır.

DİLEK TAŞI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dilek Taşı dizisi oyuncuları arasında Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil ve Afra Karagöz yer alıyor.

DİLEK TAŞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dilek Taşı dizisi yarın (7 Eylül 2023 Perşembe) ilk bölümüyle Kanal D'de ekrana gelecekç



