MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. DİLEK TAŞI KONUSU VE OYUNCULARI: Dilek Taşı konusu nedir, oyuncuları kimler? Heyecanlı bekleyiş sürüyor!

DİLEK TAŞI KONUSU VE OYUNCULARI: Dilek Taşı konusu nedir, oyuncuları kimler? Heyecanlı bekleyiş sürüyor!

06.09.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilek Taşı dizisinin konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Salih Bademci ve Hazal Subaşı'nın rol aldığı Kanal D'nin yeni dizisi, ilk bölümüyle yarın ekrana gelecek. Peki, Dilek Taşı konusu nedir? Dilek Taşı dizisinin oyuncuları kimler?

Dilek Taşı dizisi, konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından merak edildi. Dizinin yönetmen koltuğunda Çağan Irmak oturuyor. Merakla beklenen yapımın senaryosunu ise Ece Yörenç kaleme aldı. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Dilek Taşı 1987 yılında başlayan bir hikayeyi anlatıyor. Dilek Taşı dizinin oyuncuları arasında Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay yer alıyor. İşte ayrıntılar...

DİLEK TAŞI KONUSU NEDİR?

1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleridir. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşamaktadır.

dilek-taşı-konusu

İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalır.

dilek-taşı

DİLEK TAŞI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dilek Taşı dizisi oyuncuları arasında Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil ve Afra Karagöz yer alıyor.

DİLEK TAŞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dilek Taşı dizisi yarın (7 Eylül 2023 Perşembe) ilk bölümüyle Kanal D'de ekrana gelecekç


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkeyi terk edeceğini açıklamıştı! Berkay'a ateş püskürdü! Ülkeyi terk edeceğini açıklamıştı! Berkay'a ateş püskürdü!
Kızı yarışmaya katıldı! Annesine olan benzerliği olay olduKızı yarışmaya katıldı! Annesine olan benzerliği olay oldu
Dikkatleri üzerine topladı! Güzelliğiyle büyülediDikkatleri üzerine topladı! Güzelliğiyle büyüledi
Anahtar Kelimeler:
dilek taşı Oyuncu turu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandal olay! 6 erkek tarafından toplu tecavüze uğradı

Skandal olay! 6 erkek tarafından toplu tecavüze uğradı

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Sevgilisi beğenmediği için boyunu uzatmak istedi! Ameliyat oldu

Sevgilisi beğenmediği için boyunu uzatmak istedi! Ameliyat oldu

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.