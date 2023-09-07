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Dilek Taşı'nın Macide'si Perihan Savaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses ne zaman evlendi, şu an evli mi?

07.09.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perihan Savaş, bugün Kanal D'de ekrana gelecek olan Dilek Taşı dizisinde Macide karakterine hayat veriyor. Salih Bademci ve Hazal Subaşı gibi ünlü oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizinin büyük ilgi görmesi bekleniyor. Senaryosunu ise Ece Yörenç'in kaleme aldığı Dilek Taşı'nın yönetmen koltuğunda ise Çağan Irmak oturuyor. Peki, Perihan Savaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Dilek Taşı'nın Macide'si Perihan Savaş hakkında merak edilenler...

Dilek Taşı'nın Macide'si Perihan Savaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses ne zaman evlendi, şu an evli mi?

Dilek Taşı'nın Macide'si Perihan Savaş vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Dilek Taşı 1987 yılında başlayan bir hikayeyi anlatıyor. Dizide Salih Bademci, Mustafa, Hazal Subaşı ise Figen karakterine hayat veriyor. Dilek taşı için geri sayım sürerken birçok kişi internette Perihan Savaş hakkında araştırma yapıyor. İşte Perihan Savaş hakkında merak edilenler...

PERİHAN SAVAŞ KİMDİR?

Perihan Savaş, 1955 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Oyuncunun gerçek adı Şerife Perihan’dır. Ortaokul mezunu olan Perihan Savaş, oyunculuk kariyerine beş yaşında başlamıştır.

1970’li yıllara kadar Türk tiyatrosunda çeşitli rollerde görev almıştır. 1972 yılında ise rol aldığı Korkusuz Beşler filmiyle sinema sektörüne ilk adımını atmıştır. Tiyatro, dizi ve filmlerde rol almasının yanı sıra televizyon programı da sunmuştur.

120’den fazla yapımda rol alan Perihan Savaş, Gizli Oyun, El Kızı, Yaşarken Ölmek gibi filmlerde oyunculuk yapmıştır. En İyi Kadın Oyuncu gibi birçok dalda performanslarıyla ödüller kazanmıştır.

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DİLEK TAŞI'NIN MACİDE'Sİ PERİHAN SAVAŞ VE İBRAHİM TATLISES NE ZAMAN EVLENDİ?

Perihan Savaş, 1979 yılında ünlü şarkıcı İbrahim Talıses ile evlendi. Çift 1982 yılında boşandı.

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Ünlü oyuncunun, 1987 yılında evlendiği Yılmaz Zafer olan birlikteliği ise 1995 yılında sona erdi.

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İbrahim Tatlıses ile evliliğinden Melek Zübeyde adında bir kızı bulunmaktadır. Yılmaz Zafer ile olan ikinci evliliğinden ise Savaş Zafer adında bir oğlu vardır.

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