MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilek Taşı'nın Sevda'sı Elif Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Elif Doğan'ın hayatı ve biyografisi

Dilek Taşı'nın Sevda'sı Elif Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Elif Doğan'ın hayatı ve biyografisi

07.09.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elif Doğan, bugün Kanal D'de ekrana gelecek olan Dilek Taşı dizisinde Sevda karakterine hayat veriyor. Salih Bademci ve Hazal Subaşı gibi ünlü oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizinin büyük ilgi görmesi bekleniyor. Senaryosunu ise Ece Yörenç'in kaleme aldığı Dilek Taşı'nın yönetmen koltuğunda ise Çağan Irmak oturuyor. Peki, Elif Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Dilek Taşı'nın Sevda'sı Elif Doğan hakkında merak edilenler...

Dilek Taşı'nın Sevda'sı Elif Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Elif Doğan'ın hayatı ve biyografisi

Dilek Taşı'nın Sevda'sı Elif Doğan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Dilek Taşı 1987 yılında başlayan bir hikayeyi anlatıyor. Dizide Salih Bademci, Mustafa, Hazal Subaşı ise Figen karakterine hayat veriyor. Dilek taşı için geri sayım sürerken birçok kişi internette Elif Doğan hakkında araştırma yapıyor. İşte Elif Doğan hakkında merak edilenler...

ELİF DOĞAN KİMDİR?

Elif Doğan, 6 Eylül 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Elif Doğan, İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümüne devam etmekte olup yan dal olarak aynı üniversitede Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümüne dâhil oldu. Uzun zaman şan eğitimini sürdürdü ve müzikal oyunlarda görev aldı.

DİLEK TAŞI'NIN SEVDA'SI ELİF DOĞAN'IN OYNADIĞI DİZİLER

Elif Doğan, 2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile ilk kez kamera karşısına geçti.

Televizyon kariyeri aynı yıl içinde Star TV'de yayımlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde "Zeynep" karakteri ile devam etti. 2017-2018 yılında Show TV'de yayımlanan Çukur dizisinde "Hale" karakterini canlandıran Elif Doğan, 2018 yılında Show TV'de yayımlanan ve ilgiyle seyredilen Darısı Başımıza dizisinde "Öykü" karakterine hayat vermiştir. Ayrıca 2020 yılında atv'de yayımlanan Gençliğim Eyvah adlı dizide "Azra" karakteri ile izleyicilerinin karşısına çıkmıştır. 2021 yılında bir dijital platformda yayımlanan Aynen Aynen isimli dizide "Simge" karakterine hayat verdi. 2023 yılında yine bir dijital platformda yayınlanan Altay isimli dizide "Su Kız" karakterini canlandırmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğsünden çıkarıp yemişti! Şırdancı Mehmet uçağa alınmayınca...Göğsünden çıkarıp yemişti! Şırdancı Mehmet uçağa alınmayınca...
Zorlu ameliyattan sonra paylaştı! 'Bebeğimizin hayatını...'Zorlu ameliyattan sonra paylaştı! 'Bebeğimizin hayatını...'
Eşini gören şaştı kaldı! Çok ünlü bir isim çıktıEşini gören şaştı kaldı! Çok ünlü bir isim çıktı
Anahtar Kelimeler:
Elif Doğan Hazal Subaşı Salih Bademci dilek taşı ünlü oyuncu ele karakteri turu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandal olay! 6 erkek tarafından toplu tecavüze uğradı

Skandal olay! 6 erkek tarafından toplu tecavüze uğradı

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Denizin ortasında kabus dolu anlar! Onlarcası aynı anda saldırdı

Denizin ortasında kabus dolu anlar! Onlarcası aynı anda saldırdı

Skandal görüntüler! Dünyanın konuştuğu kareler...

Skandal görüntüler! Dünyanın konuştuğu kareler...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.