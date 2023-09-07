Dilek Taşı'nın Sevda'sı Elif Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Elif Doğan'ın hayatı ve biyografisi

Dilek Taşı'nın Sevda'sı Elif Doğan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Dilek Taşı 1987 yılında başlayan bir hikayeyi anlatıyor. Dizide Salih Bademci, Mustafa, Hazal Subaşı ise Figen karakterine hayat veriyor. Dilek taşı için geri sayım sürerken birçok kişi internette Elif Doğan hakkında araştırma yapıyor. İşte Elif Doğan hakkında merak edilenler...

ELİF DOĞAN KİMDİR?

Elif Doğan, 6 Eylül 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Elif Doğan, İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümüne devam etmekte olup yan dal olarak aynı üniversitede Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümüne dâhil oldu. Uzun zaman şan eğitimini sürdürdü ve müzikal oyunlarda görev aldı.

DİLEK TAŞI'NIN SEVDA'SI ELİF DOĞAN'IN OYNADIĞI DİZİLER

Elif Doğan, 2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile ilk kez kamera karşısına geçti.

Televizyon kariyeri aynı yıl içinde Star TV'de yayımlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde "Zeynep" karakteri ile devam etti. 2017-2018 yılında Show TV'de yayımlanan Çukur dizisinde "Hale" karakterini canlandıran Elif Doğan, 2018 yılında Show TV'de yayımlanan ve ilgiyle seyredilen Darısı Başımıza dizisinde "Öykü" karakterine hayat vermiştir. Ayrıca 2020 yılında atv'de yayımlanan Gençliğim Eyvah adlı dizide "Azra" karakteri ile izleyicilerinin karşısına çıkmıştır. 2021 yılında bir dijital platformda yayımlanan Aynen Aynen isimli dizide "Simge" karakterine hayat verdi. 2023 yılında yine bir dijital platformda yayınlanan Altay isimli dizide "Su Kız" karakterini canlandırmıştır.

