DİLEK TAŞI OYUNCULARI VE KONUSU: Dilek Taşı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte isimleri

Dilek Taşı konusu ve oyuncuları ile ilgili araştırmalar giderek hızlanıyor. Yeni sezon dizileri kanalların yayın akışlarına bir bir eklenirken bu akşam Kanal D'de de yeni bir dizi başlıyor. Dilek Taşı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dilek Taşı'nın oyuncuları arasında Salih Bademci, Hazal Subaşı, Perihan Savaş gibi ünlü isimler yer alıyor.

DİLEK TAŞI DİZİSİ KONUSU

Dilek Taşı, 1980’li yılların İstanbul’unda geçen bir dram hikayesini konu alıyor.

1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleri.

Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşıyor. İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalıyor.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

DİLEK TAŞI OYUNCULARI

Dilek Taşı dizisi oyuncuları arasında Salih Bademci, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Ozan Dolunay, Çiçek Dilligil, Afra Karagöz yer alıyor.

Salih Bademci - Mustafa

Hazal Subaşı - Figen

Özge Özberk - Rüçhan

Ozan Dolunay - Kenan

