Dileklerinin kabul olması için Aya Yorgi'ye tırmandılar

Hristiyan inanışına göre, 23 Nisan ve 24 Eylül olmak üzere yılda iki gün, Azap Yokuşu'nu çıplak ayakla ve dallara bağlanan iple çıkılıp, kilisenin duvarına mum dikildikten sonra dilek tutuluyor. Dilekler kabul olduğu zaman tekrar kiliseye gelip kimileri şeker dağıtıyor, kimileri ise kiliseye yağ getiriyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren Büyükada'ya gelmeye başlayan vatandaşlardan bazıları kiliseye kadar adadaki faytonları kullanırken, bazı vatandaşlar da yürümeyi tercih etti.

BAŞARI, KISMET, ÇOCUK, EV…

Birbirinden farklı iplerle Azap Yokuşu'nu adeta renk cümbüşüne döndüren ziyaretçilerin dilekleri arasında ev sahibi olmak da var, torununun sınavında başarılı olmasını isteyen de...

Çocuk dilediklerini belirten Ufuk Direk, “Çocuk için ip aldık. Adaya daha önce çok geldim ama bu niyetle ilk defa geliyorum. Ben yaklaşık 18 sene önce bunu duymuştum. İnsanların dünyası umut ve dilek kapısıdır. Bu kadar insan buraya dileklerini iletmek için geliyor. İnanç meselesi. İşe dinsel olarak değil de inanmak olarak bakmak gerekiyor. Herkes buraya bir umut kapısını kendi çapında aralamak için geliyor." dedi.