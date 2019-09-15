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Dilencinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 15.09.2019 09:15 | Son Güncelleme

Bursa’da zabıta ekiplerinin operasyonunda 65 yaşındaki dilencinin üzerinde 16 bin 112 TL para, 3 adet bıçak 3 adet tornavida ve 3 adet para çantası ele geçirildi. 1 günde 16 bin 112 TL toplayan dilenci, “Ben engelliyim üzerimdeki paraları bana devlet yatırdı, bunlar benim engelli maaşım. Çantamdan çıkan bıçaklarla meyve doğruyorum, tornavidalar ile de bisikletimi tamir ediyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kentin ana noktalarında dilenci operasyonu gerçekleştirdi. Farklı noktalarda dilenirken yakalanan vatandaşlar, Zabıta Amirliği’ne getirildi.

Burada yapılan üst aramasında 63 yaşındaki Ahmet Y.’nin üzerinden çıkan paralar görevlileri şaşkına çevirdi. Üzerinde 20, 50, 100 liralık banknotlar halinde 16 bin 112 lira çıkan Ahmet Y’ye Kabahatler Kanunu kapsamında 124 lira ceza kesildi. Ayrıca Ahmet A.’nın yapılan üst aramasında 3 adet para çantası, 3 adet bıçak ve 3 adet tornavida ele geçirildi.

"BU PARALARI DİLENEREK KAZANMADIM 16 BİN TL BENİM ENGELLİ MAAŞIM"

Üzerinden çıkan 16 bin 112 TL’yi dilencikten kazanmadığını belirten ve engelli maaşını olduğunu söyleyen 63 yaşındaki Ahmet YY., “ Ben garibanım dışarıda yatıyorum. Doktor bey bana rapor yazdı, o yüzden bana engelli parası veriyorlar. Engelli maaşımı çalmasınlar diye yanımda taşıyorum. Ben bu paraları dilerek kazandıysam Allah bin defa çarpsın beni” diye konuştu.

Yakalanan dilencinin üst aramasında 1 günlük hasılat olarak değerlendiren 16 bin 112 TL’nin yanı sıra 3 adet bıçak ve 3 adet tornavida ele geçirildi. Basın mensuplarının bıçak ve tornavidaları neden taşıyorsunuz demesi üzerine dilenci Ahmet Y., “ Ben yalnız yaşıyorum kimse bana yemek vermiyor o yüzden yanımdaki bıçaklar ile meyve ve ekmek kesiyorum diğer tornavidalar ile de bisikletimi tamir ediyorum” dedi.

Zabıta ekipleri, vatandaşların dini duygularını sömüren dilencilere para verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
bursa dilenci

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
yazıklar olsun senin gibi adama biz zar zor geçinelim sen kendini acındır günde 16bin lira topla
doğru olabilir yani dısarıda yasıyor olabilir ben üzüldüm açıkcası :(
Adam bence doğru söylüyor dilenerek 16 bin tlmi kazanılır yok artık bırakalım işi gücüde dilenelim ozaman.
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