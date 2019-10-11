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Dilencinin yaptıkları hayrete düşürdü! İşe gidermiş gibi hazırlandı

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.10.2019 09:31 | Son Güncelleme

Taksim’de bir dilenci, inandırıcı olmak için üzerindeki kıyafetleri eskileriyle değiştirirken kameralara yakalandı. Polis, dilenci kadın hakkında işlem yaptı.

Olay, dün sabah saatlerinde Beyoğlu'nda meydana geldi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevrelerinde dilencilik yaptığı öğrenilen Ayşe Y. isimli kadın, Taksim Metro İstasyonunun alt geçit girişinde üzerindeki kıyafetleri değiştirirken görüntülendi.

İŞE GİDERMİŞ GİBİ HAZIRLANDI

Görüntülerde, Ayşe Y.'nin metro girişinde bulunan bir yürüyen merdivenin başında, yanında getirdiği çantanın içerisinden dilencilik yaparken kullandığı kıyafetleri çıkardığı anlar yer alıyor. Büyük bir özenle adeta işe gidermişcesine hazırlanan kadın sık sık etrafı gözetleyerek kendisini takip eden kimsenin olup olmadığına bakıyor. Kadının eski kıyafetleri giydikten sonra dilenmeye başladığı görülüyor.

TURİSTLER RAHATSIZ OLDU, DEVREYE EKİPLER GİRDİ

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde insanların yanına giderek kendilerinden para isteyen kadın turistlerin ve vatandaşların tepkisini çekti. Turistlerin, durumu polise bildirmesi üzerine, polis destekli Beyoğlu Belediyesi Zabıta Ekipleri olay yerine geldi. Kadını dilenirken gören ekipler kimlik kontrolü yaptı ve kadın daha sonra ekip aracıyla Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Dilencilik yaparak haksız kazanç elde eden Ayşe Y. isimli kadına kabahatler kanunu uyarınca 153 TL para cezası kesildi.

DEFALARCA YAKALANMASINA RAĞMEN DİLENMEYE DEVAM ETMİŞ

Ayşe Y. isimli kadının daha önce de Taksim Meydanında bulunan anıtın yanında kıyafetlerini değiştirdikten sonra dilenmeye başladığı, defalarca yakalanarak hakkında işlem yapıldığı, buna rağmen dilenmeye devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Taksim dilenci beyoğlu

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