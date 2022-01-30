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Diler Saraç kimdir, neden öldü? Yeşilçam oyuncusu Diler Saraç kaç yaşındaydı? İşte rol aldığı filmler...

30.01.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'da pek çok yapımda yer alan Türk sinemasının usta ismi Diler Saraç hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun 1975 yapımı Pisi Pisi filmindeki performansıyla 13. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülüne değer görülmüştü. Saraç'ın ölüm sebebi ve hayatı merak ediliyor. Peki Diler Saraç kimdir, neden öldü? Diler Saraç kaç yaşındaydı? İşte hayatı ve rol aldığı filmler...

Diler Saraç kimdir, neden öldü? Yeşilçam oyuncusu Diler Saraç kaç yaşındaydı? İşte rol aldığı filmler...

Diler Saraç'ın hayatı ve yaşı, memleketi gibi konular vefat etmesinin ardından araştırılmaya başlandı. Fatma Girik'in ardından Yeşilçam'da birçok filmde yer alan ünlü oyuncu Diler Saraç da yaşama veda etti. Peki Diler Saraç kimdir?

DİLER SARAÇ KİMDİR?

1937 yılında dünyaya gelen ve 86 yaşında vefat eden Yeşilçam'ın usta isimlerinden oyuncu Diler Saraç, Karşıyaka Kız Lisesi'nden mezun olmuştur. Diler Saraç, 1962 senesinde Ses dergisinin Artist Yarışması’na katılarak oyunculuğa başlangıç yapmıştır.

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Saraç, ilk olarak “Aşka Karşı Gelinmez” adlı filmde Belgin Doruk ve Göksel Arsoy ile birlikte rol almıştır. 1962-1963seneleri arasında birkaç filmde rol almış ve 1970 yılında dek sinemaya bir süre ara vermiştir.

DİLER SARAÇ NEDEN ÖLDÜ?

Diler Saraç'ın ölüm sebebi ile ilgili henüz net bir resmi açıklama yapılmadı ancak usta oyuncunun bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi. 86 yaşındaki oyuncu Diler Saraç, son olarak 2007 senesinde 'Sana Mecburum' adlı dizide Halime karakterini canlandırmıştı.

DİLER SARAÇ'IN ROL ALDIĞI FİLMLER

Saraç, 1975 yapımı Pisi Pisi filmindeki rolüyle 13. Altın Portakal Film Festivali’nde (1976) “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü kazanmıştır. 1962 ile 2007 arasında ise çoğunluğu yan roller olmak üzere 200’den fazla film ve TV dizinde yer almıştır. İki çocuk annesi olan Saraç, Perihan Abla dizisinde de rol almıştır.

İşte rol aldığı yapımlar:

2007 Sana Mecburum - Halime
2000 Artık Sevmeyeceğim
2005 Medine
2004 Şubar Soğuğu
2002 Hayatın İçinden
2002 Sır Kapısı
1975 Aşk-ı Memnu
1999 Fanatik
1996 Hemşerim
1995 Fırtınalar
1994 Mutlugiller
1994 Gülcan 1-2-3
1990 Ayrı Dünyalar
1990 Ahu Gözlüm
1963 Maceralar Kralı
1963 Korkusuz Kabadayı
1962 Esir Kuş
1962 Cafer Çocuk Hırsızı
1962 Aşka Karşı Gelinmez
1988 Hülya
1988 Evcilik Oyunu
1988 Deniz Yıldızı
1985 İşler Tıkırında
1985 Mavi Mavi
1985 Köşeyi Dönenler
1980 Perişanım
1980 Beddua
1978 Aldırma Gönül
1977 Sevgili Dayım
1976 Ne Haber
1975 Pisi Pisi
1972 Ölüm Dönemeci
1972 Yumurcak Küçük Şahit


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