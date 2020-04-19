SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Diletta Leotta sosyal medyayı salladı

Diletta Leotta sosyal medyayı salladı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.04.2020 18:00 | Son Güncelleme

İtalyan spor sunucusu Diletta Leotta, koronavirüs günlerinde evde yapılacak sporları gösterdi.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Diletta Leotta, sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Ünlü spiker, Instagram hesabından yaptığı yayınla takipçilerine yaptığı spor hareketlerini gösterdi. Karantinada egzersiz yapmak için sandalyeyi kullanan güzel sunucu bu anları Instagram'dan paylaştı. Evde kolayca yapılacak spor hareketlerini gösteren ünlü spiker, ''Evinizde bunları yapın'' önerisinde bulundu.

TAKİPÇİLERİNDEN TEPKİ GELDİ

Sık sık koronavirüs paylaşımlarında bulunan İtalyan sunucuya takipçilerinden tepki geldi. Artık normal hayatına dönmesi için yorumlarda bulunan takipçileri, ünlü sunucuyu adeta mesaj yağmuruna tuttu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tahliye iddiaları sosyal medyada olay olduTahliye iddiaları sosyal medyada olay oldu
Yıldız futbolcunun mesajlarını ifşaladı!Yıldız futbolcunun mesajlarını ifşaladı!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta Diletta Leotta instagram instagram İtalya koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntüler! Harekete geçildi

Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntüler! Harekete geçildi

Virüsü yenenlerin böbrekleri iflas mı ediyor? Çarpıcı gelişme

Virüsü yenenlerin böbrekleri iflas mı ediyor? Çarpıcı gelişme

Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

Arda Turan'dan G.Saray ve transfer sözleri

Arda Turan'dan G.Saray ve transfer sözleri

Burak Yılmaz'a flaş gönderme!

Burak Yılmaz'a flaş gönderme!

Ve Beşiktaş sahaya iniyor!

Ve Beşiktaş sahaya iniyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Cristiano Ronaldo tarihe geçti! 1 milyar dolar...

Cristiano Ronaldo tarihe geçti! 1 milyar dolar...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Pele açıkladı! Messi mi Ronaldo mu?

Pele açıkladı! Messi mi Ronaldo mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diletta Leotta sosyal medyayı salladı

Diletta Leotta'nın Instagram paylaşımı olay oldu

Anderlecht Samir Nasir'ye ulaşamadıklarını açıkladı

Türkiye'de de oynayan dünyaca ünlü yıldız kayıp!

Ryan Babel'dan Hollanda ve Liverpool açıklaması

Babel'den açıklama!

İtalyan model Laura Bragato, Jesse Lingard'ın mesajlarını ifşaladı

Yıldız futbolcunun mesajlarını ifşaladı!

Nijeryalı futbolcu Dickson Etuhu, şike yaptığı gerekçesiyle futboldan men edildi

Futboldan men edildi!

UEFA'dan flaş toplantı kararı

UEFA'dan flaş toplantı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.