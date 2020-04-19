Diletta Leotta sosyal medyayı salladı

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Diletta Leotta, sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Ünlü spiker, Instagram hesabından yaptığı yayınla takipçilerine yaptığı spor hareketlerini gösterdi. Karantinada egzersiz yapmak için sandalyeyi kullanan güzel sunucu bu anları Instagram'dan paylaştı. Evde kolayca yapılacak spor hareketlerini gösteren ünlü spiker, ''Evinizde bunları yapın'' önerisinde bulundu.

TAKİPÇİLERİNDEN TEPKİ GELDİ

Sık sık koronavirüs paylaşımlarında bulunan İtalyan sunucuya takipçilerinden tepki geldi. Artık normal hayatına dönmesi için yorumlarda bulunan takipçileri, ünlü sunucuyu adeta mesaj yağmuruna tuttu.

