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Diletta Leotta'ya ayrılık yaradı! Üst üste paylaştı

30.09.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta Can Yaman ile ayrıldığını katıldığı bir programda açıkladı. ''Her şey hızlı ve güzeldi2 diyen güzel spikere ayrılık resmen yaradı. Ünlü spiker pozlarıyla dikkat çekti.

Diletta Leotta'ya ayrılık yaradı! Üst üste paylaştı

Ünlü oyuncu Can Yaman uzun bir süredir İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile beraberlik yaşıyordu. İkili ilişkileriyle sık sık sosyal medyanın gündemine gelirken çok geçmeden ayrılık haberi duyuldu.

Leotta katıldığı bir televizyon programında ayrılık haberini açıklamıştı. Ünlü spikere ayrılık resmen yaradı. Üst üste pozlarını paylaşan Diletta Leotta dekoltesiyle yine hayranlarının ilgisini çekti.

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Leotta'nın paylaşımlarına hayranları "Çok güzelsin" yorumları yağdırdı.

Can Yaman'dan ayrılan Diletta Leotta'dan cesur poz!Can Yaman'dan ayrılan Diletta Leotta'dan cesur poz!

Seksi pozlarıyla sık sık dikkat çeken spiker göğüslerini sergilediği anları geçtiğimiz gün paylaşınca gündeme gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta Can Yaman
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