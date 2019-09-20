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Dili sayesinde 100 bin dolar kazanıyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 20.09.2019 09:51 | Son Güncelleme

Mikayla Saravia, dili sayesinde yılda 100 bin dolar yani Türk lirasıyla yaklaşık 570 bin lira kazanıyor. 16 santimetre dili olan Saravia'nın Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunuyor.

16 santimetre dili olan Mikayla Saravia, dili sayesinde yılda 100 bin dolar yani yaklaşık 570 bin lira kazanıyor. 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Saravia'nın 2 milyon Instagram takipçisi bulunuyor.

PAYLAŞIM BAŞINA PARA ALIYOR

New York Post'ta yer alan habere göre; Saravia'ya yemek yerken veya bir yiyeceği yalarken videolarını paylaşması için paylaşım başına 900 ila 3.000 dolar arasında ödeme yapılıyor.

'İLHAM KAYNAĞIM ANNEM'

Kariyerinin henüz başında olduğunu söyleyen Saravia, "En büyük ilham kaynağım annem" dedi.

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Dil sosyal medya instagram fenomeni ilginç haberler

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