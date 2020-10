Dilovalı muhtarlar, İstanbul turu’nda

Dilovası Belediyesi, Muhtarlar Günü dolayısıyla pazar günü ilçe genelindeki mahalle muhtarlarına İstanbul ve Boğaz turu düzenledi.

Dilovası Belediye, Muhtarlar Günü vesilesiyle Dilovası’nın mahalle muhtarlarına İstanbul ve Boğaz turu düzenledi. Servislerle İstanbul’a gelen muhtarlar, burada elektrikli ve çevreci araçlarla arabalı vapura binip Üsküdar’dan Eminönü’ne geçti. Buradan, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aslına döndürülerek yeniden ibadete açılan Ayasofya Cami’ni ziyaret eden muhtarlar, İstanbul Avrupa Yakasında birçok noktayı gezme fırsatı buldular.

Organizasyonun başarısı ve içeriği muhtarlardan tam not alırken, gezi muhtarların kaynaşması acısından da oldukça faydalı geçti. Gezi kültürel açıdan da oldukça önemliydi. İstanbul’daki tarihi mekânlar da muhtarlar tarafından ilgiyle karşılandı. 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Belediye Meydanındaki Atatürk Anıtına Çelenklerin konulması ardından Belediye Kültür Merkezinde program devam edildi. Törenin ardından Belediye Başkanı Hamza Şayir makamında misafir edilerek çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Düzenlenen törene Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun, Jandarma Komutanı Sait Arı, Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Siyasi Parti temsilcileri, İlçede bulunan diğer daire müdür ve amirleri ile mahalle muhtarları katıldı. Dilovası Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Çerkeşli Mahalle Muhtarı Aytaç Erdem, günün önemine binaen yaptığı konuşmada “Muhtarlık müessesinin kuruluş günü olan 19 Ekim 2015 tarihinde çıkarılan genelge ile bu onurlu günü kutlamaya başladık. Demokratik kılcal damarları olan muhtarların bu özel gününde sorunlarını ve mahalli idarelerle ilgili çözüm önerilerimizin dikkate alınması bizleri mutlu etmektedir’’ dedi.

Organizasyona dair açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Öncelikle tüm muhtarlarımızın günlerini tebrik ediyorum. Halka en yakın hizmet birimi olarak, her birinin nasıl fedakar çalışmalar yaptıklarına şahit oluyorum. Biz de Belediye olarak, hizmetlerini planlarken ve gerçekleştirirken onların fikirlerini almaya azami gayret gösteriyoruz. Onların, sokağa, insanımıza olan yakınlıklarından hizmetlerimizde faydalanmak istiyoruz. Kendileri de her daim çalışmalarımızda bizlere destek veriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.