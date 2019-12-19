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Dilovası'nda kimyasal atıklarını dereye boşaltanlara para cezası!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Kocaeli Dilovası'nda bir fabrikanın kimyasal atıklarını dereye boşaltma anına ait görüntüler tepki çekmişti. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, vidanjöre ve imalatçıya toplam 144 bin lira ceza uygulandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dilovası'nda tehlikeli maddeler ve evsel atık taşıma firmasına ait vidanjörü kullanan bir şoför, İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çelik halat üretimi yapan fabrikadan aldığı atık suları dereye boşaltmasını cep telefonuyla görüntüledi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin bazı basın kuruluşlarında yer alması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti.

Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin dün derede ve firmada yaptığı inceleme sonucunda dereye atıksu boşaltan vidanjöre ve imalatçıya 72'şer bin lira ceza kesildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bakanlık, ilgililer hakkında da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan, dereye atıksu boşaltırken kendisini görüntüleyip ihbar eden şoförün 15 gün önce işten ayrıldığı ve kendisine ulaşılamadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli dilovası kimyasal atık fabrika

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
144 bin liranın tamamı temizlemek için kullanılsa dere ilk haline dönermi? .
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