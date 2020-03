"Din görevlileri, sahada büyüklerinin yanında, camide görevlerinin başında"

"Müftülüğümüz ve Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubemiz öncülük ediyor"

Sosyal Destek Grubu’nun görevi başında olduğunu dile getiren Müftü Hüseyin Hazırlar, "65 yaş ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları Korona virüsten korumak için alınan tedbirlere destek olmak, dini ve manevî anlamda rehberlik ederek moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla Müftülüğümüz ve Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubemiz bir dizi faaliyetlere öncülük etmektedir. Bu bağlamda evlerinden çıkamayan yaşlı ve kronik hastaların telefon ile aranması, hal ve hatırlarının sorulması, ihtiyaçlarının öğrenilmesi amacıyla valiliğimiz tarafından oluşturulan ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ faaliyetlerine insan kaynağı olarak gönüllü desteği sağladık. İl Merkezinde her bir mahallemizde bir din görevlimizi koordinatör olarak görevlendirdik. Bu görevlimiz öncelikli olarak görev mahallinde bulunan 65 yaş üstü bakıma muhtaç, kimsesi olmayan yaşlılarımızı tespit ederek ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yardımcı olacak. Gerektiğinde 112 Acil Servise ulaşabilmesi konusunda rehberlik edecek. Başkanlığımız tarafından bu süreçte sunulan her türlü din hizmetinin söz konusu gruplara ulaşmasını sağlayacaktır. İl Merkezimizde olduğu gibi tüm ilçelerimizde de aynı faaliyetler yine din görevlilerimiz tarafından yürütülmektedir. Büyüklerimize yönelik yapılan bu anlamlı hizmeti yürütürken büyüklerimizin yaptığı hayır duaları ve hüsnü teveccühleri her şeyin üstündedir. İnanıyor ve biliyoruz ki onların duası milletimiz için bir güç olacaktır. Zira onlar bizim tecrübe çınarlarımızdır. Bu vesile ile herkesi, uzakta veya etrafında bulunan büyüklerimizi aramaya hatırlarını sormaya, gönüllerini ve dualarını almaya davet ediyorum. Gün onları mutlu etme günü; gün, milletçe yardımlaşma ve dayanışma günüdür" diye konuştu.