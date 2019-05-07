Dinamo Bükreş'ten Lucescu'ya şok suçlama! 'Bizi kandırdı'

Son olarak A Milli takımını çalıştıran ve yeni sezonda Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından olan Mircea Lucescu'ya Romanya'da şok bir suçlama geldi. Yıllar önce Lucescu'nun Shakhtar Donetsk'i çalıştırdığı dönemde Dinamo Bükreş'te forma giyen Serban'ı transfer etme vaadiyle Dinamo Bükreş'i kandırdığı iddia edilirken, Rumen teknik adam bu iddialarla ilgili olarak açıklama yaptı.

23 yaşındaki Rumen futbolcu Ionut Serban'ın 2013 yılında Dinamo Bükreş'e transferinden önce Lucescu ile Dinamo Bükreş yönetimi arasında yapılan görüşmede Lucescu'nun, "Serban'ın serbest kalma maddesini ödeyerek 1 milyon euro'ya alın. Çünkü bu çocuk çok yetenekli. Ben daha sonra onu Shakhtar'a götüreceğim ve siz bu transferden en az 6 milyon euro kazanarak kar elde edersiniz." dediği iddia edildi.

Bu görüşmeye rağmen Lucescu'nun, Shakhtar Donetsk'e götürdüğü Serban'ı sadece 10 dakika oynatması ve oyuncuyu geri göndermesi üzerine Dinamo Bükreş'ten Rumen teknik adama büyük tepki geldi. Dinamo Bükreş'in de mali durumunun iyi olmamasından dolayı Lucescu'ya yönelik bu konuda tepki gösterildi. Rumen teknik adam ise ülke basınına sert tepki gösterdi:

"BEN KİMSEYE SÖZ VERMEDİM"

Lucescu, "Ben kimseye hiçbir şey için söz vermedim. Doğru değil bunlar. Bunları söyleyen her kimse Dinamo Bükreş'te yapılan hataları benim üstüme yıkmaya çalışıyor. Serban'ı almam için bana yalvarmışlardı. Çünkü o dönem Brezilyalı yetenekli futbolcular bizimleydi ve onlar da bunu gördü. Ancak benim bununla hiçbir ilgim yok." dedi.

(FutbolArena)

