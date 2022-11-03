Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı canlı izle! 3 Kasım 2022 Dinamo Kiev Fenerbahçe UEFA maçı canlı kesintisiz ve şifresiz izle

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Sarı Lacivertliler bu akşam Ukrayna'ya konuk olacak. Mareşal Józef Piłsudski Stadyumu oynanacak maçta Hırvatistan Futbol Federasyonundan hakem Duje Strukan düdük çalacak. Strukan'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Alen Jaksic üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi Ivan Bebek olarak açıklanmştı. UEFA değişikliğe giderek karşılaşmanın dördüncü hakeminin Marin Vidulin olduğunu duyurdu. Birçok kişi Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı ile karşılaşmayı takip edecek. İşte Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi...

DİNAMO KİEV-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Dinamo Kiev-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubu maçı 3 Kasım Perşembe günü oynanacak.

DİNAMO KİEV-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvat hakem Duje Strukan'ın düdüğü çalacağı maç saat 23:00'te başlayacak.

Dinamo Kiev-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubu maçı Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev maçını galibiyet ile sonlandırması gerekiyor. Aynı puanda yer aldığı Rennes'den +1 averaj fazlası olan temsilcimiz Dinamo Kiev karşısında gollü bir galibiyet alması halinde grubu lider olarak tamamlayacak. Fenerbahçe'nin tek gollü galibiyeti, Rennes'in AEK Larnaca karşısında 3 farklı galip gelmesi durumunda Rennes averajda öne geçecek ve grubu lider tamamlayacak.

