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Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı canlı izle! Dinamo Kiev Fenerbahçe şampiyonlar ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

20.07.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e konuk olacak. Fenerbahçe ilk maçta galibiyet alıp ikinci maç öncesinde saha avantajını eline geçirmek istiyor. Heyecan dolu Dinamo Kiev Fenerbahçe maçının canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe şampiyonlar ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı canlı izle! Dinamo Kiev Fenerbahçe şampiyonlar ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Ligde yeni sezon öncesi ilk ciddi sınavına çıkacak olan Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i yenip yeni sezona bomba gibi başlamak istiyor. Karşılaşma öncesinde birçok kişi, 'Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı izlenecek?' sorusuna yanıt arıyor. Maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe şampiyonlar ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

DİNAMO KİEV FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı yarın tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı 20 Temmuz Çarşamba Günü saat 21.00'da başlayacak. Nefes kesen mücadele Exxen'den canlı olarak izlenebilecek.

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Dinamo Kiev: Bushchan, Karavayev, Dubinchak, Zabarnyi, Tymchyk, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov, Harmash, Verbic, Supryaha

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Szalai, Ferdi, İsmail, Lincoln, Zajc, İrfan Can, Bruma, Valencia

TURU GEÇERSE SIRADAKİ RAKİP STURM GRAZ

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i iki maç sonunda yendiği taktirde Sturm Graz ile eşleşecek.

KİEV MAÇINDA GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE OLACAK

Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de bu sezon iyi bir performans sergilemek isteyen Fenerbahçe, ünlü teknik adam Jorge Jesus'la çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezon öncesinde takıma birçok yeni transfer yapan Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Tiago Çukur, Joshua King ve Willian Arao transferlerini açıkladı.

Fenerbahçe'nin yeni sezonda transferleriyle birlikte sergileyeceği performans tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor.

MÜCADELE POLONYA'DA OYNANACAK

Ukrayna'da meydana gelen savaş sebebiyle Dinamo Kiev Fenerbahçe mücadelesi Polonya'da oynanacak.

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