UEFA Avrupa Ligi B grubu son maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Polonya'da Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Maç Polonya'da düzenlenecek. 11 puan ve +4 averajla lider konumda bulunan temsilcimiz mücadeleyi kazanıp Rennes-AEK Larnaca maçından çıkacak olan sonucu bekleyecek. Peki Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman? Dinamo Kiev-Fenerbahçe nereden canlı izlenir? İşte merak edilenler...

DİNAMO KİEV-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubu maçı 3 Kasım Perşembe günü oynanacak.

Hırvat hakem Duje Strukan'ın düdüğü çalacağı maç saat 23:00'te başlayacak.

Dinamo Kiev-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubu maçı Exxen üzerinden yayımlanacak.

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev maçını galibiyet ile sonlandırması gerekiyor. Aynı puanda yer aldığı Rennes'den +1 averaj fazlası olan temsilcimiz Dinamo Kiev karşısında gollü bir galibiyet alması halinde grubu lider olarak tamamlayacak. Fenerbahçe'nin tek gollü galibiyeti, Rennes'in AEK Larnaca karşısında 3 farklı galip gelmesi durumunda Rennes averajda öne geçecek ve grubu lider tamamlayacak.

