Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı önümüzdeki hafta oldukça heyecan seviyesi yüksek kritik bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Kiev'in konuğu olacak. Oynanan tüm hazırlık karşılaşmalarında istediği sonuçları alan Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetimindeki hazırlıklarına devam ediyor. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

DİNAMO KİEV FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçı 20 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'da başlayacak. Heyecan dolu karşılaşma Exxen'den canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE, KİEV'İ GEÇERSE MUHTEMEL RAKİPLER KİM?

Fenerbahçe, 20 Temmuz Çarşamba ve 27 Temmuz Çarşamba günü Dinamo Kiev ile toplamda iki maça çıkacak. Fenerbahçe iki maç sonunda Dinamo Kiev'i geçtiği taktirde Monaco, Sturm Graz, Union Sg ve Midtjylland/Aek Larnaca ekiplerinden biriyle eşleşecek.

