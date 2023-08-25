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Dinamo Kiev maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Beşiktaş'a Masuaku'dan kötü haber geldi

25.08.2023 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü, Dinamo Kiev ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sakatlık yaşayan tecrübeli sol bek Arthur Masuaku'nun son durumuna dair bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Arthur Masuaku

Arthur Masuaku

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, Kongolu futbolcu Arthur Masuaku’nun yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu’nda Dinamo Kiev ile oynadığı maçta sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen Arthur Masuaku’nun yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

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Kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Dynamo Kiev ile oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Arthur Masuaku’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Arthur Masuaku’nun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Arthur Masuaku, bu sezon siyah-beyazlı formayla 4’ü UEFA Avrupa Konferans Ligi, 2’si Süper Lig olmak üzere 6 maça çıktı ve 2 de asist yaptı.
29 yaşındaki futbolcu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri için açıklanan 27 kişilik kadrosuna da dahil edilmişti.

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