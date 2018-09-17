Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçını Craig Pawson yönetecek

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi D Grubunda Dinamo Zagreb ile karşılaşacağı müsabakanın hakemi açıklandı.
Zagreb'deki Maksimir Stadyumu'nda 20 Eylül Perşembe günü oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Craig Pawson yönetecek.
Maçta Pawson'un yardımcılıklarını Lee Betts ve Ian Hussin yaparken, Jonathan Moss ve Chris Kavanagh ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Harry Lennard olacak.
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