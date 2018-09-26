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Dinamo Zagreb Hırvatistan Kupası'nda üst tura yükseldi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 26.09.2018 20:06 | Son Güncelleme

Futbolda Hırvatistan Kupası 1. tur karşılaşmasında Dinamo Zagreb, Sloga Mravince takımını 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Dinamo Zagreb Hırvatistan Kupası'nda üst tura yükseldi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'ndaki rakiplerinden Dinamo Zagreb, Hırvatistan Kupası 1. turunda Sloga Mravince takımıyla deplasmanda karşılaştı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Dinamo Zagreb, 77. dakikada Mario Budimir'in penaltıdan attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak adını ikinci tura yazdırdı.

Dinamo Zagreb, ligde de ilk 8 haftada topladığı 20 puanla namağlup lider konumda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
dinamo zagreb Hırvatistan Kupası Sloga Mravince

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