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Dinamo Zagreb, teknik direktör Bjelica ile yollarını ayırdı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 16.04.2020 16:02 | Son Güncelleme

Hırvatistan'ın köklü futbol kulüplerinden Dinamo Zagreb, teknik direktör Nenad Bjelica'nın sözleşmesini anlaşmalı olarak feshetti.

Dinamo Zagreb, teknik direktör Bjelica ile yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Dinamo Zagreb Futbol Kulübü ile Nenad Bjelica, anlaşarak iş birliğini sonlandırma kararı almıştır. Kulüp, bugüne kadarki iş birliği ve teknik direktör olarak elde ettiği sonuçlar için Nenad Bjelica'ya teşekkür ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından Dinamo Zagreb yönetimi futbol ve teknik ekipten maaşlarında indirim talep etmiş, ancak bu talep kabul edilmemişti. Yönetim bunun üzerine, Bjelica'nın 6 yardımcısının görevine son vermişti.

2018 yılında Dinamo Zagreb'in başına geçen 48 yaşındaki Bjelica, 2 kez lig şampiyonluğu ve 1 kez de Hırvatistan Kupası kazandı. Dinamo Zagreb, Bjelica yönetiminde 50 yıl sonra ilk kez Avrupa'da grup aşamasını geçme başarısı da göstermişti.

Dinamo Zagreb'in başında 99 maça çıkan Bjelica, 71 galibiyet elde etti.

(AA)


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Anahtar Kelimeler:
dinamo zagreb Hırvatistan Nenad Bjelica

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