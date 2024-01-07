Direk, penaltı, rekor, 6 gol! Fenerbahçe İstanbuspor'u 5-1 mağlup etti, Cengiz Ünder rekor kırdı... Bu maçta her şey var!

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. 6 golün atıldığı karşılaşmada kazanan 5-1'lik skorla Fenerbahçe olurken, Cengiz Ünder harika performansıyla adeta takımını sırtladı. Sakatlığı sonrası performansıyla alkış toplayan Ünder, karşılaşmayı 4 gol ile tamamladı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 47'ye yükseltirken zirvedeki yerini korudu, 5 puanlı İstanbulspor ise ligin son sırasında kaldı.

DZEKO KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

Maça hızlı başlayan taraf Fenerbahçe olurken Sarı-Lacivertliler üst üste pozisyonlar yakaladı. Dakikalar 4'ü gösterirken Dzeko ceza sahasında topla buluşurken müsait pozisyonu değerlendiremedi.

CENGİZ HESABI AÇTI

Dzeko'nun pozisyonunun yalnızca 2 dakika sonrasında yıldız oyuncu Cengiz Ünder İsmail Yüksek'in pasında topla buluştu. Ünder yaklaşık 30 metreden yaptığı muhteşem vuruşta kaleci Alp Arda'yı avladı ve gol perdesini açtı.

İSTANBULSPOR GOLE YAKLAŞTI

Dakikalar 27'yi gösterirken, sağ çaprazda topla buluşan Duhaney'in sert şutunda top kaleci Livakovic'ten döndü. Dönen topa Duhaney bir kez daha vurdu. Top bu kez auta gitti.

BERABERLİK GOLÜ GELDİ

Mücadelenin 33. dakikasında İstanbulspor'da arka direğe gönderilen topu Muammer Sarıkaya kafayla filelere gönderdi ve skora dengeyi getirdi.

İNANILMAZ HATA

İstanbulspor'da savumacı Mehmet Yeşil'in büyük hatasını affetmeyen Cengiz Ünder kendisinin ve takımının ikinci golünü attı ve skoru 34. dakikada 2-1'e getirdi.

DURDURULAMIYOR!

Yıldız isim Cengiz Ünder, ilk gole benzer bir şekilde yine ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi ve hat-trick yaptı.

İLK YARIDA SON SÖZ DZEKO'DAN

Cengiz'in golünün hemen ardından 45+1. dakikada sağ kanattan ceza sahasına çevrilen topu Edin Dzeko düzgün bir vuruşla filelere gönderdi ve ilk yarının sonucunu belirledi: 1-4.

CENGİZ, CENGİZ, CENGİZ...

Cengiz Ünder maçın ikinci yarısına da golle başladı. Yıldız oyuncu 46. dakikada tekrar sahneye çıkarak kendisinin dördüncü, Fenerbahçe'nin beşinci golünü kaydetti: 1-5.

PENALTI KAÇTI

Dakiaklar 63'ü gösterirken Fenerbahçe'de Szymanski, kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Tadic'in vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

CENGİZ ÜNDER 68'DE OYUNDAN ÇIKTI

Maçı 4 gol ile tamamlayan Cengiz Ünder karşılaşmanın 68. dakikasında yerini Emre Mor'a bıraktı.

DİREK İZİN VERMEDİ

Maçın ikinci yarısında oyuna giren Batshuayi, İstanbulspor savunmasının büyük hatasında kaleci Alp Arda ile karşı karşıya kaldı ancak direk gole izin vermedi.





