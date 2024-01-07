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  4. Direk, penaltı, rekor, 6 gol! Fenerbahçe İstanbuspor'u 5-1 mağlup etti, Cengiz Ünder rekor kırdı... Bu maçta her şey var!

Direk, penaltı, rekor, 6 gol! Fenerbahçe İstanbuspor'u 5-1 mağlup etti, Cengiz Ünder rekor kırdı... Bu maçta her şey var!

07.01.2024 17:56 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de heyecan 19. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. 19'ncu hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu. Tam 6 golün kaydedildiği mücadelede Fenerbahçe rakibini 5-1 mağlup etmeyi başarırken Cengiz Ünder attığı 4 golün yanında performansıyla da maça damga vurdu. İşte detaylar...

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. 6 golün atıldığı karşılaşmada kazanan 5-1'lik skorla Fenerbahçe olurken, Cengiz Ünder harika performansıyla adeta takımını sırtladı. Sakatlığı sonrası performansıyla alkış toplayan Ünder, karşılaşmayı 4 gol ile tamamladı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 47'ye yükseltirken zirvedeki yerini korudu, 5 puanlı İstanbulspor ise ligin son sırasında kaldı.

DZEKO KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

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Maça hızlı başlayan taraf Fenerbahçe olurken Sarı-Lacivertliler üst üste pozisyonlar yakaladı. Dakikalar 4'ü gösterirken Dzeko ceza sahasında topla buluşurken müsait pozisyonu değerlendiremedi.

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CENGİZ HESABI AÇTI

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Dzeko'nun pozisyonunun yalnızca 2 dakika sonrasında yıldız oyuncu Cengiz Ünder İsmail Yüksek'in pasında topla buluştu. Ünder yaklaşık 30 metreden yaptığı muhteşem vuruşta kaleci Alp Arda'yı avladı ve gol perdesini açtı.

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İSTANBULSPOR GOLE YAKLAŞTI

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Dakikalar 27'yi gösterirken, sağ çaprazda topla buluşan Duhaney'in sert şutunda top kaleci Livakovic'ten döndü. Dönen topa Duhaney bir kez daha vurdu. Top bu kez auta gitti.

BERABERLİK GOLÜ GELDİ

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Mücadelenin 33. dakikasında İstanbulspor'da arka direğe gönderilen topu Muammer Sarıkaya kafayla filelere gönderdi ve skora dengeyi getirdi.

İNANILMAZ HATA

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İstanbulspor'da savumacı Mehmet Yeşil'in büyük hatasını affetmeyen Cengiz Ünder kendisinin ve takımının ikinci golünü attı ve skoru 34. dakikada 2-1'e getirdi.

DURDURULAMIYOR!

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Yıldız isim Cengiz Ünder, ilk gole benzer bir şekilde yine ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi ve hat-trick yaptı.

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İLK YARIDA SON SÖZ DZEKO'DAN

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Cengiz'in golünün hemen ardından 45+1. dakikada sağ kanattan ceza sahasına çevrilen topu Edin Dzeko düzgün bir vuruşla filelere gönderdi ve ilk yarının sonucunu belirledi: 1-4.

CENGİZ, CENGİZ, CENGİZ...

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Cengiz Ünder maçın ikinci yarısına da golle başladı. Yıldız oyuncu 46. dakikada tekrar sahneye çıkarak kendisinin dördüncü, Fenerbahçe'nin beşinci golünü kaydetti: 1-5.

PENALTI KAÇTI

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Dakiaklar 63'ü gösterirken Fenerbahçe'de Szymanski, kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Tadic'in vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

CENGİZ ÜNDER 68'DE OYUNDAN ÇIKTI

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Maçı 4 gol ile tamamlayan Cengiz Ünder karşılaşmanın 68. dakikasında yerini Emre Mor'a bıraktı.

DİREK İZİN VERMEDİ

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Maçın ikinci yarısında oyuna giren Batshuayi, İstanbulspor savunmasının büyük hatasında kaleci Alp Arda ile karşı karşıya kaldı ancak direk gole izin vermedi.

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