Direkt nasıl yazılır, direkt yazımı nasıl olmalıdır? Direkt mi direk mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe sözcük sayısı bakımından zengin bir dildir. Kökeni farklı dillerden gelip Türkçeye yerleşmiş pek çok sözcük vardır. Direkt sözcüğü de dilimize Fransızcadan geçmiş olan bir kelimedir. Yazımı direk olarak da kullanılan bu sözcüğün doğru yazılışı zaman zaman karıştırılabiliyor. Dil bilgisi ve yazım kurallarına uygun olarak cümle kurabilmek için sözcüklerin doğru yazılışlarını bilmek gerekir. Direkt sözcüğünün anlamı ve yazımı nedir?

Direkt nasıl yazılır?

Sözlük anlamı doğrudan, aracısız olan direkt sözcüğü günlük yaşamda da yaygın kullanılan kelimelerden biridir. Yazılışı ve okunuşu sırasında direk sözcüğü ile sıklıkla karıştırılır. Direkt yazımı direk sözcüğü ile benzer olsa da anlam bakımından oldukça farklı iki kelimedir. Direk sözcüğü genellikle yuvarlak olan ağaç, demir ya da betondan yapılmış uzun destek anlamına gelir. Aynı zamanda sütun ve ayak anlamlarını da ifade eder. Direkt TDK kuralları doğrultusunda sonunda /t/ harfi ile yazılır. Direkt mi direk mi ikileminin doğrusu ise “direkt” şeklinde yazılışıdır. Direk sözcüğü tamamen farklı anlama gelen bir sözcüktür.

Direkt doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Bazı sözcüklerde yapılan yazım yanlışları sözcüklerin anlamlarında da bozulmaya yol açar. Direkt sözcüğü de bunlardan biridir. Sıklıkla direk olarak yazılan bu kelime yanlış yazıldığında farklı anlama gelen bir cümle meydana gelir. Sözcük doğrudan ve aracısız olan anlamında kullanılacaksa direkt şeklinde yazılmalıdır. “Direk” şeklindeki kullanım yanlıştır ve anlam bozukluğuna yol açacaktır. Anlam bozukluğunu pekiştirmek için örnek cümlelerden yararlanılabilir: