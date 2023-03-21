EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Direkt nasıl yazılır, direkt yazımı nasıl olmalıdır? Direkt mi direk mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Direkt nasıl yazılır, direkt yazımı nasıl olmalıdır? Direkt mi direk mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

05.03.2023 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde birbirine benzeyen fakat anlam bakımından oldukça farklı olan pek çok sözcük vardır. Bu sözcüklerin yazımları sıklıkla karıştırılır. Dilimizi efektif bir şekilde kullanabilmek için sözcüklerin doğru yazımı bilinmelidir. Günlük yaşamda ve yazışma dilinde de yaygın olarak kullanılan direkt sözcüğünün doğru yazılışı pek çok kişi tarafından merak edilir. Peki, direkt nasıl yazılır, yazımı nasıl olmalıdır?

Direkt nasıl yazılır, direkt yazımı nasıl olmalıdır? Direkt mi direk mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe sözcük sayısı bakımından zengin bir dildir. Kökeni farklı dillerden gelip Türkçeye yerleşmiş pek çok sözcük vardır. Direkt sözcüğü de dilimize Fransızcadan geçmiş olan bir kelimedir. Yazımı direk olarak da kullanılan bu sözcüğün doğru yazılışı zaman zaman karıştırılabiliyor. Dil bilgisi ve yazım kurallarına uygun olarak cümle kurabilmek için sözcüklerin doğru yazılışlarını bilmek gerekir. Direkt sözcüğünün anlamı ve yazımı nedir?

İlkokul nasıl yazılır? İlkokul nasıl yazılır?

Direkt nasıl yazılır?

Sözlük anlamı doğrudan, aracısız olan direkt sözcüğü günlük yaşamda da yaygın kullanılan kelimelerden biridir. Yazılışı ve okunuşu sırasında direk sözcüğü ile sıklıkla karıştırılır. Direkt yazımı direk sözcüğü ile benzer olsa da anlam bakımından oldukça farklı iki kelimedir. Direk sözcüğü genellikle yuvarlak olan ağaç, demir ya da betondan yapılmış uzun destek anlamına gelir. Aynı zamanda sütun ve ayak anlamlarını da ifade eder. Direkt TDK kuralları doğrultusunda sonunda /t/ harfi ile yazılır. Direkt mi direk mi ikileminin doğrusu ise “direkt” şeklinde yazılışıdır. Direk sözcüğü tamamen farklı anlama gelen bir sözcüktür.

Her yerde nasıl yazılır? Her yerde nasıl yazılır?

Direkt doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Bazı sözcüklerde yapılan yazım yanlışları sözcüklerin anlamlarında da bozulmaya yol açar. Direkt sözcüğü de bunlardan biridir. Sıklıkla direk olarak yazılan bu kelime yanlış yazıldığında farklı anlama gelen bir cümle meydana gelir. Sözcük doğrudan ve aracısız olan anlamında kullanılacaksa direkt şeklinde yazılmalıdır. “Direk” şeklindeki kullanım yanlıştır ve anlam bozukluğuna yol açacaktır. Anlam bozukluğunu pekiştirmek için örnek cümlelerden yararlanılabilir:

  • Okuldan direkt olarak eve geçmeyi düşünüyorum. (Bu cümlede sözcük doğru kullanılmıştır.)
  • Okuldan direk olarak eve geçmeyi düşünüyorum. (Bu cümlede direk sözcüğü anlam akışını bozmuş ve hem yazım yanlışına hem de anlam bozukluğuna yol açmıştır.)
Film nasıl yazılır? Film nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilsoğan nasıl yazılır?Yeşilsoğan nasıl yazılır?
LGS tarihi belli oldu! Sınav takviminden çıkarılmıştıLGS tarihi belli oldu! Sınav takviminden çıkarılmıştı
Nisan'da ara tatil ne zaman? 2023 okul tatilleriNisan'da ara tatil ne zaman? 2023 okul tatilleri
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Deprem bölgesinde 'yüz yüze eğitim' kararı!

Deprem bölgesinde 'yüz yüze eğitim' kararı!

Erdoğan'dan yeni 'atama' müjdesi!

Erdoğan'dan yeni 'atama' müjdesi!

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı! İşte Deprem bölgesindeki okulların açılış tarihi...

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı! İşte Deprem bölgesindeki okulların açılış tarihi...

Üniversiteler açılır mı, ne zaman açılacak? Nisanda üniversiteler açılır mı? YÖK'ten açıklama!

Üniversiteler açılır mı, ne zaman açılacak? Nisanda üniversiteler açılır mı? YÖK'ten açıklama!

İlginizi Çekebilir

Kendisini eleştiren Yeliz Yeşilmen'e ağır sözler! "Evli adamlarla birlikte olup..."

Kendisini eleştiren Yeliz Yeşilmen'e ağır sözler! "Evli adamlarla birlikte olup..."

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.