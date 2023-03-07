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Film nasıl yazılır, film yazımı nasıl olmalıdır? Film mi filim mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

27.02.2023 04:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe sözlüğü kelime hazinesi bakımından oldukça zengindir. Bu sebeple bazı kelimelerin nasıl yazıldığı sık sık karıştırılmaktadır. Özellikle birleşik yapılı kelimeler, özel isimler, alıntı kelimeler ve kelimelere gelen ekler en sık hataya düşülenler arasındadır. Film kelimesinin yazımı da birçok kişi tarafından yanlış kullanılmaktadır. Peki, film nasıl yazılır, yazımı nasıl olmalıdır?

Film nasıl yazılır, film yazımı nasıl olmalıdır? Film mi filim mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçeyi doğru ve etkin kullanabilmek oldukça önemlidir. Kelimelerin konuşma dilinde yanlışlık yapılması halinde yazımında da yanlışlık yapılabilmektedir. Film kelimesi de bunlardan biridir. Film genellikle ‘filim’ şeklinde kullanılsa da doğru yazılışı TDK’ye göre açıkça belirtilmiştir. Alıntı kelimelerde sıklıkla yapılan hatalardan birisi de ünsüz çiftinin arasına ünlü harfin konulup konulmayacağı konusundadır.

Bir de nasıl yazılır? Bir de nasıl yazılır?

Film nasıl yazılır?

Film kelimesinin kullanımı oldukça yaygındır. Özellikle sinemalarda gösterilen eserler olarak bilinen film kelimesi uzun yıllardan beri dilimizde kullanılmaktadır. Hem konuşma dilinde hem de yazı dilinde kullanılan film doğru yazılışı araştırılan konular arasındadır. Film TDK yazım kılavuzuna göre yazılışı ‘"film" şeklinde olmalıdır. ‘Filim’ şeklinde olan yazılışlar ise yanlış olarak kabul edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre film kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit
  • Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak
  • Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü
  • Sinemalarda gösterilen eser
Şu an nasıl yazılır? Şu an nasıl yazılır?

Film mi filim mi?

Günlük hayatta sık sık duyduğumuz kelimelerden biri de filmdir. Film kelimesi telaffuz edilirken bazı kişiler tarafından "filim" şeklinde söylenmektedir. Bu sebeple film yazımı da sık sık karıştırılan kelimelerden biri olmuştur. Ancak bu kullanım doğru değildir. Film kelimesi burada olduğu şeklinde kullanılmalıdır. Türk Dil Kurumunda yer alan yazım kılavuzunda film kelimesinin doğru yazılışı açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre film doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir:

  • İzlediğim en son film, bir romandan uyarlanmıştı. (Doğru Kullanım)
  • Film gerçek hayattan bir olaya dayanmaktadır. (Doğru Kullanım)
  • Her hafta sonu mutlaka bir filim izlerim. (Yanlış Kullanım)
Orijinal nasıl yazılır? Orijinal nasıl yazılır?

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