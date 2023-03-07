Film nasıl yazılır, film yazımı nasıl olmalıdır? Film mi filim mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçeyi doğru ve etkin kullanabilmek oldukça önemlidir. Kelimelerin konuşma dilinde yanlışlık yapılması halinde yazımında da yanlışlık yapılabilmektedir. Film kelimesi de bunlardan biridir. Film genellikle ‘filim’ şeklinde kullanılsa da doğru yazılışı TDK’ye göre açıkça belirtilmiştir. Alıntı kelimelerde sıklıkla yapılan hatalardan birisi de ünsüz çiftinin arasına ünlü harfin konulup konulmayacağı konusundadır.

Film nasıl yazılır?

Film kelimesinin kullanımı oldukça yaygındır. Özellikle sinemalarda gösterilen eserler olarak bilinen film kelimesi uzun yıllardan beri dilimizde kullanılmaktadır. Hem konuşma dilinde hem de yazı dilinde kullanılan film doğru yazılışı araştırılan konular arasındadır. Film TDK yazım kılavuzuna göre yazılışı ‘"film" şeklinde olmalıdır. ‘Filim’ şeklinde olan yazılışlar ise yanlış olarak kabul edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre film kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit

Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak

Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü

Sinemalarda gösterilen eser

Film mi filim mi?

Günlük hayatta sık sık duyduğumuz kelimelerden biri de filmdir. Film kelimesi telaffuz edilirken bazı kişiler tarafından "filim" şeklinde söylenmektedir. Bu sebeple film yazımı da sık sık karıştırılan kelimelerden biri olmuştur. Ancak bu kullanım doğru değildir. Film kelimesi burada olduğu şeklinde kullanılmalıdır. Türk Dil Kurumunda yer alan yazım kılavuzunda film kelimesinin doğru yazılışı açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre film doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir: