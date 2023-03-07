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İlkokul nasıl yazılır, ilkokul yazımı nasıl olmalıdır? İlkokul ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

27.02.2023 05:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe sözlüğünde birçok kelime bulunur. Türkçe sözlükte yer alan kelimeler tek başlarında bir anlama geldiği gibi farklı kelimelerle de bir araya gelerek yeni anlamlarda farklı birleşik kelimeler ve fiiller türetebilir. Türkçede bulunan kelimelerin özellikle de birleşik kelimelerin nasıl yazıldığı araştırılan konular arasındadır. Özellikle birleşik yapılı kelimelerin nasıl yazıldığı karıştırılmaktadır. Bunlardan biri de ilkokul kelimesidir. Peki, ilkokul yazımı nasıl olmalıdır?

İlkokul nasıl yazılır, ilkokul yazımı nasıl olmalıdır? İlkokul ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

İlkokul, ilk ve okul kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşan birleşik kelimelerden birisidir. Kelimeler ayrı ayrı ele alındığında farklı anlamlara sahip olmasına karşın bir araya geldiklerinde tek bir anlam oluşturan ilkokul birleşik yapılı bir kelimedir. İlkokul kelimesi çoğu kişi tarafından yazımı yanlış yazılan kelimeler arasındadır. Türk Dil Kurumuna göre ilkokul ayrı mı yazılır sorusunun cevabı açık bir şekilde belirtilmiştir.

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İlkokul nasıl yazılır?

İlkokul kelimesi anlamı bakımından kullanımı oldukça yaygındır. Hemen hemen herkesin gün içerisinde kullandığı kelimelerden olan ilkokul yazımı araştırılan konular arasındadır. İlkokul kelimesi Türk Dil Kurumuna göre, "zorunlu öğrenim çağındaki kız ve erkek çocuklarının temel eğitim ve öğretimini sağlamak için devletçe açılan veya açılmasına izin verilen dört yıllık okul" anlamına gelir ve birden fazla eş anlamlı kelimeye sahiptir. İlkokul TDK tarafından yayımlanan yazım kılavuzuna göre birleşik şekilde yazılmalıdır:

  • İlkokul – Doğru Kullanım
  • İlk okul – Yanlış Kullanım
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İlkokul bitişik mi yazılır?

İlk ve okul kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşan ilkokul birleşik yapılıdır. Bu sebeple yazımı en sık hataya düşülen kelimelerden biri de ilkokuldur. Türk Dil Kurumuna göre ilkokul yazımı birleşik şekilde yazılmalıdır. İlkokul kelimesi ayrı ayrı yazıldığında farklı bir anlama sahiptir. Bu sebeple ilkokul kelimesi bitişik yazılmadığında cümlede anlam bozukluğuna sebep olmaktadır. İlkokul doğru yazılışı ve yanlış yazılışı ile örnek cümleler şu şekildedir:

  • İlkokul öğretmeni olarak işe başladı. (Doğru Kullanım)
  • İlkokul arkadaşımı görmeyeli çok uzun zaman olmuştu. (Doğru Kullanım)
  • Okuma yazma eğitimi ilk okul birinci sınıftan itibaren verilmektedir. (Yanlış Kullanım)
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