Her yerde nasıl yazılır, her yerde yazımı nasıl olmalıdır? Her yerde ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçeyi daha etkin ve doğru bir şekilde kullanabilmek için kelimelerin doğru yazılışlarını ve anlamlarını bilmek oldukça önemlidir. Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan yazım kılavuzunda ise kelimelerin doğru yazılışları, Türkçe Sözlük'te ise kelimelerin anlamları açıklanmıştır. Buna göre her yerde ayrı mı yazılır yoksa bitişik mi sorusunun cevabı da açık bir şekilde belirtilmiştir.

Her yerde nasıl yazılır?

Her yerde kelimesi anlamı bakımından kullanımı oldukça yaygındır. Her yerde kelime anlamı olarak genellikle bütün mekânları ya da alanları belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. Her ve yer kelimeleri ayrı ayrı ele alındığında farklı anlamlara sahiptir. Ancak bir arada kullanıldığında ortak bir anlama sahip olmaktadır. Bunlardan biri de her yerde olarak karşımıza çıkmaktadır. Her yerde yazımı en sık yanlış yapılan kelimelerden biridir. Her yerde TDK imla kılavuzuna göre ayrı ayrı yazılmalıdır.

Her yerde – Doğru Kullanım

Heryerde – Yanlış Kullanım

Her yerde bitişik mi yazılır?

Her yerde kelimesi birçok kişi tarafından hem konuşma dilinde hem de yazı dilinde sık sık kullanılmaktadır. Ancak yazı içerisinde her yerde kelimesinin yazımında hataya düşülmektedir. Türk Dil Kurumuna göre her yerde kelimesi ayrı ayrı yazılmalıdır. Bitişik şekilde yazılan her yerde kelimesi yanlış olarak kabul edilmektedir. Her yerde kelimesi bitişik şekilde yazılması halinde cümlede anlam bozukluğuna sebep olabilmektedir. Her yerde doğru yazılışı ve yanlış yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir: