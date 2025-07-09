Direndi ve efsane oldu! Victor Osimhen, Galatasaray'da! Napoli'nin 'kırılmaz' denilen inadı kırıldı ve anlaşma sağlandı! Türk futbol tarihine geçecek...

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Türk futbol tarihine geçecek transfer için hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı yetkililer, Napoli ile de uzun süren pazarlıkların ardından el sıkıştı.
Napoli'nin istediği 75 milyon Euro'yu kabul eden Galatasaray, Türk futbol tarihine geçecek. Şu ana kadar bir futbolcuya ödenen en yüksek bonservis olarak tarihe not düşülecek bu anlaşma, kolay kolay da geçilemeyecek.
Napoli ile yapılan pazarlıklar sonrası 75 milyon Euro'yu 5 taksit halinde ödemeye ikna eden Galatasaray, Osimhen'in ardından İtalyan deviyle de anlaşma sağladı.
Suudi Arabistan'dan kendisine gelen yıllık 50 milyon Euro'luk maaş teklifini reddeden Osimhen, Al Hilal'in kendisiyle görüşme taleplerine bile yanıt vermedi. Napoli'ye 75 milyon Euro'yu Galatasaray'ın aksine nakit ödemeye de hazır olan Al Hilal, Osimhen'in istememesi sebebiyle transferden çekilmek zorunda kaldı.
Victor Osimhen'in Galatasaray ile 4 yıllık anlaşma yapacağı ve yıllık 18 milyon Euro'ya yakın bir maaş kazanacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz yıl yaşadığı şampiyonluğunda en büyük katkı sağlayan Osimhen, Galatasaray'da oynamak için büyük fedakarlık yaptı.
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