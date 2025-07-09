Direndi ve efsane oldu! Victor Osimhen, Galatasaray'da! Napoli'nin 'kırılmaz' denilen inadı kırıldı ve anlaşma sağlandı! Türk futbol tarihine geçecek...

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Türk futbol tarihine geçecek transfer için hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı yetkililer, Napoli ile de uzun süren pazarlıkların ardından el sıkıştı.

75 MİLYON EURO ÖDENECEK

Napoli'nin istediği 75 milyon Euro'yu kabul eden Galatasaray, Türk futbol tarihine geçecek. Şu ana kadar bir futbolcuya ödenen en yüksek bonservis olarak tarihe not düşülecek bu anlaşma, kolay kolay da geçilemeyecek.

5 TAKSİT HALİNDE ÖDENECEK

Napoli ile yapılan pazarlıklar sonrası 75 milyon Euro'yu 5 taksit halinde ödemeye ikna eden Galatasaray, Osimhen'in ardından İtalyan deviyle de anlaşma sağladı.

50 MİLYON EURO'LUK MAAŞI ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Suudi Arabistan'dan kendisine gelen yıllık 50 milyon Euro'luk maaş teklifini reddeden Osimhen, Al Hilal'in kendisiyle görüşme taleplerine bile yanıt vermedi. Napoli'ye 75 milyon Euro'yu Galatasaray'ın aksine nakit ödemeye de hazır olan Al Hilal, Osimhen'in istememesi sebebiyle transferden çekilmek zorunda kaldı.

GALATASARAY'DAN KAZANACAĞI PARA DA BELLİ OLDU

Victor Osimhen'in Galatasaray ile 4 yıllık anlaşma yapacağı ve yıllık 18 milyon Euro'ya yakın bir maaş kazanacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz yıl yaşadığı şampiyonluğunda en büyük katkı sağlayan Osimhen, Galatasaray'da oynamak için büyük fedakarlık yaptı.