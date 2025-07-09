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Direndi ve efsane oldu! Victor Osimhen, Galatasaray'da! Napoli'nin 'kırılmaz' denilen inadı kırıldı ve anlaşma sağlandı! Türk futbol tarihine geçecek...

Galatasaray'da ikinci Victor Osimhen dönemi resmen başlıyor. Nijeryalı golcü ile uzun zaman önce her konuda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Napoli ile yapılan uzun pazarlıklarda da mutlu sona ulaştı. İtalyan ekibinin istediği 75 milyon Euro'yu ödemeyi kabul eden Galatasaray'ın, 5 taksit halinde bu parayı vereceği öğrenildi. İlk aşamada taksite sıcak bakmayan Napoli, karşılıklı görüşmelerin ardından ikna oldu ve her konuda anlaşmaya varıldı.

Direndi ve efsane oldu! Victor Osimhen, Galatasaray'da! Napoli'nin 'kırılmaz' denilen inadı kırıldı ve anlaşma sağlandı! Türk futbol tarihine geçecek...
Emre Şen

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Türk futbol tarihine geçecek transfer için hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı yetkililer, Napoli ile de uzun süren pazarlıkların ardından el sıkıştı.

75 MİLYON EURO ÖDENECEK

Direndi ve efsane oldu! Victor Osimhen, Galatasaray da! Napoli nin kırılmaz denilen inadı kırıldı ve anlaşma sağlandı! Türk futbol tarihine geçecek... 1

Napoli'nin istediği 75 milyon Euro'yu kabul eden Galatasaray, Türk futbol tarihine geçecek. Şu ana kadar bir futbolcuya ödenen en yüksek bonservis olarak tarihe not düşülecek bu anlaşma, kolay kolay da geçilemeyecek.

5 TAKSİT HALİNDE ÖDENECEK

Direndi ve efsane oldu! Victor Osimhen, Galatasaray da! Napoli nin kırılmaz denilen inadı kırıldı ve anlaşma sağlandı! Türk futbol tarihine geçecek... 2

Napoli ile yapılan pazarlıklar sonrası 75 milyon Euro'yu 5 taksit halinde ödemeye ikna eden Galatasaray, Osimhen'in ardından İtalyan deviyle de anlaşma sağladı.

50 MİLYON EURO'LUK MAAŞI ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Direndi ve efsane oldu! Victor Osimhen, Galatasaray da! Napoli nin kırılmaz denilen inadı kırıldı ve anlaşma sağlandı! Türk futbol tarihine geçecek... 3

Suudi Arabistan'dan kendisine gelen yıllık 50 milyon Euro'luk maaş teklifini reddeden Osimhen, Al Hilal'in kendisiyle görüşme taleplerine bile yanıt vermedi. Napoli'ye 75 milyon Euro'yu Galatasaray'ın aksine nakit ödemeye de hazır olan Al Hilal, Osimhen'in istememesi sebebiyle transferden çekilmek zorunda kaldı.

GALATASARAY'DAN KAZANACAĞI PARA DA BELLİ OLDU

Direndi ve efsane oldu! Victor Osimhen, Galatasaray da! Napoli nin kırılmaz denilen inadı kırıldı ve anlaşma sağlandı! Türk futbol tarihine geçecek... 4

Victor Osimhen'in Galatasaray ile 4 yıllık anlaşma yapacağı ve yıllık 18 milyon Euro'ya yakın bir maaş kazanacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz yıl yaşadığı şampiyonluğunda en büyük katkı sağlayan Osimhen, Galatasaray'da oynamak için büyük fedakarlık yaptı.

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