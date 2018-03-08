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'Direniş Karatay' filmi için ne kadar harcandı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.03.2018 15:35 | Son Güncelleme

Çekimleri Konya'da yapılan ve yarın vizyona girecek 'Direniş Karatay' filmi için 20 milyon TL harcandığı iddia edildi

'Direniş Karatay' filmi için ne kadar harcandı?

Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur ve Nefise Karatay’ın yer aldığı ‘Direniş Karatay’ yarın vizyona giriyor.

Milliyet Yazarı Ali Eyüboğlu filmi köşesine taşırak maliyetini açıkladı.

Eyüboğlu şu sözleri dile getirdi: "Türkiye’de ilk kez bir üniversite böyle bir filmin yapımcılığını üstlendi. Karatay Üniversitesi’nin, ‘Anadolu’nun mirasına ve ruhuna saygı filmi’ olan yapım, savaş sahneleriyle Hollywood’takiler gibi…

Bir tarafta kılıç ve ok kullanma konusunda mahir savaşçı Moğollar; diğer tarafta dilin oktan, kalemin kılıçtan daha etkili olduğunu bilen Emir’in yönlendirmesiyle ilim ve irfanı tercih eden Selçuklular…"

Direniş Karatay, Selçuklu başkenti Konya’da sultansız kalmış bir milletin kaderinin tartışıldığı dönemde temelleri atılan Karatay Medresesi’ni beyazperdeye taşıyor.

Selahattin Sancaklı’nın yönettiği, Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur ve Nefise Karatay’ın oynadığı ‘Direniş Karatay’, 20 milyon TL’ye mal olan bir film."

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Anahtar Kelimeler:
direniş karatay Mehmet Aslantuğ

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İLGİ VE MERAKLA BEKLİYORUZ HAFTA SONU İNŞALLAH GİDECEĞİZ
20 milyon lira akademik çalışmalar için de iyi bir kaynak olurmuş hani...
Son yıllarda türk sinema sektörünün büyük bütçeli ve kaliteli filmler yapmasından bir sinema seyircisi olarak mutluluk duyuyorum Direniş Karatay filmini izlemeyede inşallah gideceğim emeği geçen herkese teşekkürler
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